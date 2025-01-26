Сьогодні 26 січня: яке свято та день в історії

26 січня 2009 року народилися перші у світі восьмерята, які всі вижили. У 2001-му в Чорному морі затонув український теплохід “Пам’ять Меркурія”. У 1972-му югославська стюардеса Весна Вулович стала єдиною людиною, яка вижила в аварії літака DC-9 над Хінтерхермсдорфом. У 1934-му підписали пакт про ненапад між Німеччиною та Польщею. У 1905-му знайшли найбільший у світі алмаз “Куллінан”. У 1788-му “Перший Флот” досяг берегів Австралії. У 1244-му в хроніках вперше згадана назва поселення Берлін.

Свята та пам’ятні дати 26 січня

26 січня в Україні – День працівника контрольно-ревізійної служби України (День Держаудитслужби України).

У світі – Міжнародний день митника, Всесвітній день екологічної освіти, Всесвітній день боротьби з проказою (остання неділя січня).

Також сьогодні: День Австралії, Міжнародний день без інтернету (відзначають в останню неділю січня), Міжнародний день чистої енергії.

26 січня в історії

26 січня 1244 року ув хроніках вперше з’явилася назва поселення Берлін. Докладніше.

26 січня 1788 року “Перший Флот” кинув якір у затоці Порт-Джексон в Австралії. Докладніше.

26 січня 1905 року в Південній Африці виявили найбільший у світі алмаз “Куллінан”. Докладніше.

26 січня 1934 року Німеччина та Польща уклали пакт про ненапад (пакт Гітлера-Пілсудського). Докладніше.

26 січня 1972 року югославська стюардеса Весна Вулович стала єдиною людиною, яка вижила в аварії літака DC-9 над Хінтерхермсдорфом. Докладніше.

26 січня 1992 року Україна встановила дипломатичні відносини з Японією.

26 січня 2001 року в Чорному морі (150 км від Севастополя) затонув український теплохід “Пам’ять Меркурія”. Докладніше.

26 січня 2009 року в Каліфорнії народилися перші у світі восьмерята, які вижили. Їхня мама Надя Сулеман встановила рекорд Гіннеса та стала всесвітньо відомою.

На момент, коли Надя народила вісьмох, вона вже мала шестеро дітей. Причому ростила їх жінка одна – без чоловіка. Усіх зачала методом екстракорпорального запліднення (ЕКЗ). Перше ЕКЗ у житті Надя зробила, коли їй був 21 рік (у 1997-му). Усі запліднення здійснював лікар Майкл Камрава, якого пізніше виключили з Американського товариства репродуктивної медицини та позбавили ліцензії. Під час сьомого в її житті ЕКЗ лікар підсадив Сулеман 12 ембріонів. Надалі він стверджував, що бажання залишити всі вісім, які “прижилися”, – її власне. Жінка ж казала, що лікар обдурив її, обіцяючи, що дітей буде лише двоє. Багатоплідні пологи почалися раніше терміну – на 31-му тижні вагітності. А приймали їх одразу 46 медиків. Діти народилися за допомогою кесаревого розтину. При цьому лікарі розраховували, що дітей буде сім, восьмий став несподіванкою. Найменше з немовлят мало вагу всього 680 грамів, найбільше – 1,5 кг. При цьому всі вони вижили, хоч двом знадобилася штучна вентиляція легень. Уже за шість днів після народження всі вісім немовлят дихали без сторонньої допомоги.

“Через тиждень після народження восьмерята Сулеман стали восьмерятами, які найбільш довго прожили в історії Сполучених Штатів… Сулеман встановила рекорд Гіннеса за кількістю дітей, котрі вижили, народжених одночасно”, – пише англомовна Вікіпедія.

Через десять днів після народження восьмерят Надю виписали з лікарні. Хто був біологічним батьком усіх дітей, досі невідомо. Вона називала ім’я донора сперми, проте запевняла, що не знайома з ним особисто. Виховувати дітей у подальшому Наді допомагали батьки.

Через те, що лікар “підсадив” Сулеман надто багато ембріонів для жінки її віку, надалі щодо нього почалися розслідування. Згодом лікаря виключили з Американського товариства репродуктивної медицини та відкликали його ліцензію. Резонансну історію активно висвітлювали ЗМІ, а громадськість закликала ухвалити законодавство, що обмежує кількість одночасних “підсадок” ембріонів.

Сама Надя спочатку пережила надзвичайну популярність, заробила гроші на численних інтерв’ю та участі в шоу. А надалі мала тривалий кризовий період – ЗМІ виставляли її божевільною, вона заробляла гроші як могла, вдавшись навіть до участі в порно та стриптизі, згодом мала проблеми з алкоголем та наркотиками та пройшла реабілітацію.

Попри це, згодом Наді, схоже, вдалося взяти себе в руки та впоратися з величезною кількістю дітей. Принаймні таких висновків у 2018 році дійшов кореспондент видання “The New York Times”, який побував у гостях у цієї родини.

“Усього 14 братів і сестер – стільки, що вони їдять позмінно. Деякі сплять на дивані. Восьмерята маленькі для свого віку, але вони ввічливі, вони готують, вони вегани, вони читають дві книги на місяць і роблять домашнє завдання без підказок. Попри всі жахливі історії в таблоїдах з часу їхнього народження, вони зразкові чотирикласники. Як їй це вдалося?” – дивувався в тексті журналіст.

Цього року дітям Сулеман виповнюється 16 років. З цієї нагоди на 8 березня запланована прем’єра документально фільму про них і Надю – “I Was Octomom”. Для нього вся родина дала інтерв’ю. Про це повідомив журнал “People”.

Церковне свято

Преподобних Ксенофонта, дружини його Марії та синів Аркадія та Іоанна (V–VI). Докладніше.

Народні прикмети

Якщо птахи в’ються біля вікон, то весна буде ранньою.

Якщо кішка заснула на підвіконні, то скоро потеплішає. А якщо шкребе підлогу – буде заметіль.

Собака спить, згорнувшись калачиком, – до морозів.

Що не можна робити 26 січня

Не варто грати весілля. Такий шлюб буде нещасливим.

Не можна лаяти та бити кішок і собак.