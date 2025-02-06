Харьковчанка с фальшивыми правами попалась патрульным: в чем она призналась

5 февраля около 10:00 на улице Рождественской в ​​Харькове копы остановили авто «Hyundai» за нарушение правил, а выяснилось, что водительское удостоверение женщины – подделка.

Как сообщили в Управлении патрульной полиции, автомобиль остановился в зоне действия дорожного знака «Остановка запрещена».

«Женщина предоставила для проверки водительское удостоверение, которое имело признаки подделки, а именно: отсутствуют необходимые защитные элементы и не типографский тип нанесения шрифтов. Также оказалось, что данное удостоверение с указанным номером и серией отсутствует в базах данных», — отметили правоохранители.

Вскоре водитель призналась, что купила этот документ через интернет за 12500 грн и получила его всего несколько дней назад.

На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу.