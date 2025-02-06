Харьковчанка с фальшивыми правами попалась патрульным: в чем она призналась
5 февраля около 10:00 на улице Рождественской в Харькове копы остановили авто «Hyundai» за нарушение правил, а выяснилось, что водительское удостоверение женщины – подделка.
Как сообщили в Управлении патрульной полиции, автомобиль остановился в зоне действия дорожного знака «Остановка запрещена».
«Женщина предоставила для проверки водительское удостоверение, которое имело признаки подделки, а именно: отсутствуют необходимые защитные элементы и не типографский тип нанесения шрифтов. Также оказалось, что данное удостоверение с указанным номером и серией отсутствует в базах данных», — отметили правоохранители.
Вскоре водитель призналась, что купила этот документ через интернет за 12500 грн и получила его всего несколько дней назад.
На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: водій, водитель, водительские права, патрульная полиция, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 6 февраля 2025 в 15:12;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "5 февраля около 10:00 на улице Рождественской в Харькове копы остановили авто «Hyundai» за нарушение правил, а выяснилось, что водительское удостоверение женщины – подделка.".