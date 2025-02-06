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Харьковчанка с фальшивыми правами попалась патрульным: в чем она призналась

Общество 15:12   06.02.2025
Виктория Яковенко
Харьковчанка с фальшивыми правами попалась патрульным: в чем она призналась Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области

5 февраля около 10:00 на улице Рождественской в ​​Харькове копы остановили авто «Hyundai» за нарушение правил, а выяснилось, что водительское удостоверение женщины – подделка.

Как сообщили в Управлении патрульной полиции, автомобиль остановился в зоне действия дорожного знака «Остановка запрещена».

«Женщина предоставила для проверки водительское удостоверение, которое имело признаки подделки, а именно: отсутствуют необходимые защитные элементы и не типографский тип нанесения шрифтов. Также оказалось, что данное удостоверение с указанным номером и серией отсутствует в базах данных», — отметили правоохранители.

Вскоре водитель призналась, что купила этот документ через интернет за 12500 грн и получила его всего несколько дней назад.

На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 6 февраля 2025 в 15:12;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "5 февраля около 10:00 на улице Рождественской в ​​Харькове копы остановили авто «Hyundai» за нарушение правил, а выяснилось, что водительское удостоверение женщины – подделка.".