Харків’янка із фальшивими правами попалася патрульним: у чому зізналась жінка

5 лютого близько 10:00 на вулиці Різдвяній у Харкові копи зупинили авто «Hyundai» за порушення правил, а з’ясувалось, що водійське посвідчення жінки – підробка.

Як повідомили в Управлінні патрульної поліції, авто зупинилося в зоні дії дорожнього знаку «Зупинка заборонена».

«Жінка надала для перевірки посвідчення водія, яке мало ознаки підробки, а саме: відсутні необхідні захисні елементи та не друкарський тип нанесення шрифтів. Також виявилось, що дане посвідчення з вказаним номером та серією відсутнє у наявних базах даних», – зазначили правоохоронці.

Незабаром водійка зізналася, що купила цей документ через інтернет за 12500 грн та отримала його лише кілька днів тому.

На місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу.