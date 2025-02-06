Харків’янка із фальшивими правами попалася патрульним: у чому зізналась жінка
Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області
5 лютого близько 10:00 на вулиці Різдвяній у Харкові копи зупинили авто «Hyundai» за порушення правил, а з’ясувалось, що водійське посвідчення жінки – підробка.
Як повідомили в Управлінні патрульної поліції, авто зупинилося в зоні дії дорожнього знаку «Зупинка заборонена».
«Жінка надала для перевірки посвідчення водія, яке мало ознаки підробки, а саме: відсутні необхідні захисні елементи та не друкарський тип нанесення шрифтів. Також виявилось, що дане посвідчення з вказаним номером та серією відсутнє у наявних базах даних», – зазначили правоохоронці.
Незабаром водійка зізналася, що купила цей документ через інтернет за 12500 грн та отримала його лише кілька днів тому.
На місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: водій, водительские права, патрульная полиция, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Лютого 2025 в 15:12;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "5 лютого близько 10:00 на вулиці Різдвяній у Харкові копи зупинили авто «Hyundai» за порушення правил, а з’ясувалось, що водійське посвідчення жінки – підробка.".