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Харків’янка із фальшивими правами попалася патрульним: у чому зізналась жінка

Суспільство 15:12   06.02.2025
Вікторія Яковенко
Харків’янка із фальшивими правами попалася патрульним: у чому зізналась жінка Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області

5 лютого близько 10:00 на вулиці Різдвяній у Харкові копи зупинили авто «Hyundai» за порушення правил, а з’ясувалось, що водійське посвідчення жінки – підробка.

Як повідомили в Управлінні патрульної поліції, авто зупинилося в зоні дії дорожнього знаку «Зупинка заборонена».

«Жінка надала для перевірки посвідчення водія, яке мало ознаки підробки, а саме: відсутні необхідні захисні елементи та не друкарський тип нанесення шрифтів. Також виявилось, що дане посвідчення з вказаним номером та серією відсутнє у наявних базах даних», – зазначили правоохоронці.

Незабаром водійка зізналася, що купила цей документ через інтернет за 12500 грн та отримала його лише кілька днів тому.

На місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Лютого 2025 в 15:12;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "5 лютого близько 10:00 на вулиці Різдвяній у Харкові копи зупинили авто «Hyundai» за порушення правил, а з’ясувалось, що водійське посвідчення жінки – підробка.".