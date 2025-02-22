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Терехов собирается в Рим: что там планируется

Мир 10:58   22.02.2025
Оксана Горун
Терехов собирается в Рим: что там планируется Фото: пресс-служба ХГС

Мэр Харькова Игорь Терехов получил приглашение поучаствовать в Конференции по восстановлению Украины (URC 2025), которая состоится 10-11 июля 2025 года в Риме.

Приглашение Харьковскому городскому голове озвучил спецпосланник Италии по вопросам восстановления Украины Давиде Ла Чечилия. Об их встрече подробности сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

«Стороны обсудили подготовку к конференции, возможные сессии, в которых сможет принять участие Игорь Терехов, а также роль Харькова в восстановлении страны. Одной из главных тем конференции станет местное и региональное измерение восстановления, с особым акцентом на привлечении частного сектора», — отметили в мэрии.

Терехов на встрече с Ла Чечилия говорил о необходимости восстановить Харьков, чтобы все жители города могли вернуться домой.

«За последние три года нам удалось отремонтировать около 300 зданий, но этого недостаточно», — цитирует мэра пресс-служба.

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Городской голова Харькова сообщил своему собеседнику, что для Харькова разрабатывают новый генплан и уже есть пилотные проекты, которые можно презентовать на международном уровне.

«Кроме того, в рамках рабочей встречи обсуждалось усиление сотрудничества между Харьковом и итальянскими побратимами Болонья и Генуя, а также совместные инициативы в сфере градостроительства и восстановления инфраструктуры», — отметили в горсовете.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 22 февраля 2025 в 10:58;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов получил приглашение поучаствовать в Конференции по восстановлению Украины (URC 2025), которая состоится 10-11 июля 2025 года в Риме".