Терехов собирается в Рим: что там планируется

Мэр Харькова Игорь Терехов получил приглашение поучаствовать в Конференции по восстановлению Украины (URC 2025), которая состоится 10-11 июля 2025 года в Риме.

Приглашение Харьковскому городскому голове озвучил спецпосланник Италии по вопросам восстановления Украины Давиде Ла Чечилия. Об их встрече подробности сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

«Стороны обсудили подготовку к конференции, возможные сессии, в которых сможет принять участие Игорь Терехов, а также роль Харькова в восстановлении страны. Одной из главных тем конференции станет местное и региональное измерение восстановления, с особым акцентом на привлечении частного сектора», — отметили в мэрии.

Терехов на встрече с Ла Чечилия говорил о необходимости восстановить Харьков, чтобы все жители города могли вернуться домой.

«За последние три года нам удалось отремонтировать около 300 зданий, но этого недостаточно», — цитирует мэра пресс-служба.

Городской голова Харькова сообщил своему собеседнику, что для Харькова разрабатывают новый генплан и уже есть пилотные проекты, которые можно презентовать на международном уровне.

«Кроме того, в рамках рабочей встречи обсуждалось усиление сотрудничества между Харьковом и итальянскими побратимами Болонья и Генуя, а также совместные инициативы в сфере градостроительства и восстановления инфраструктуры», — отметили в горсовете.