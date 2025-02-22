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Терехов збирається до Риму: що там планується

Політика 10:58   22.02.2025
Оксана Горун
Терехов збирається до Риму: що там планується Фото: пресслужба ХМР

Мер Харкова Ігор Терехов отримав запрошення взяти участь у Конференції з відновлення України (URC 2025), яка відбудеться 10-11 липня 2025 року в Римі.

Запрошення Харківському міському голові озвучив спецпосланник Італії з питань відновлення України Давіде Ла Чечілія. Про їхню зустріч подробиці повідомила пресслужба Харківської міськради.

Сторони обговорили підготовку до конференції, можливі сесії, в яких зможе взяти участь Ігор Терехов, а також роль Харкова у процесі відновлення країни. Однією з головних тем цьогорічної конференції стане місцевий і регіональний вимір відбудови, з особливим акцентом на залученні приватного сектору“, – зазначили в мерії.

Терехов на зустрічі з Ла Чечілія говорив про необхідність відновити Харків, щоб усі мешканці міста могли повернутись додому.

“За останні три роки нам вдалося відремонтувати близько 300 будівель, але цього недостатньо”, – цитує мера пресслужба.

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Міський голова Харкова повідомив своєму співрозмовнику, що для Харкова розробляють новий генплан та вже є пілотні проєкти, які можна презентувати на міжнародному рівні.

“Крім того, в межах робочої зустрічі обговорювалося посилення співпраці між Харковом та італійськими містами-побратимами Болонья і Генуя, а також спільні ініціативи у сфері містобудування та відновлення інфраструктури”, – зазначили в міськраді.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Лютого 2025 в 10:58;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов отримав запрошення взяти участь у Конференції з відновлення України (URC 2025), яка відбудеться 10-11 липня 2025 року в Римі".