Терехов збирається до Риму: що там планується
Мер Харкова Ігор Терехов отримав запрошення взяти участь у Конференції з відновлення України (URC 2025), яка відбудеться 10-11 липня 2025 року в Римі.
Запрошення Харківському міському голові озвучив спецпосланник Італії з питань відновлення України Давіде Ла Чечілія. Про їхню зустріч подробиці повідомила пресслужба Харківської міськради.
“Сторони обговорили підготовку до конференції, можливі сесії, в яких зможе взяти участь Ігор Терехов, а також роль Харкова у процесі відновлення країни. Однією з головних тем цьогорічної конференції стане місцевий і регіональний вимір відбудови, з особливим акцентом на залученні приватного сектору“, – зазначили в мерії.
Терехов на зустрічі з Ла Чечілія говорив про необхідність відновити Харків, щоб усі мешканці міста могли повернутись додому.
“За останні три роки нам вдалося відремонтувати близько 300 будівель, але цього недостатньо”, – цитує мера пресслужба.
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Міський голова Харкова повідомив своєму співрозмовнику, що для Харкова розробляють новий генплан та вже є пілотні проєкти, які можна презентувати на міжнародному рівні.
“Крім того, в межах робочої зустрічі обговорювалося посилення співпраці між Харковом та італійськими містами-побратимами Болонья і Генуя, а також спільні ініціативи у сфері містобудування та відновлення інфраструктури”, – зазначили в міськраді.
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- Категорії: Політика, Світ, Харків; Теги: відновлення, встреча, Италия, новини Харкова, Рим, терехов;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Лютого 2025 в 10:58;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов отримав запрошення взяти участь у Конференції з відновлення України (URC 2025), яка відбудеться 10-11 липня 2025 року в Римі".