Цветочную фотозону создали коммунальщики во дворе на Салтовке (фото)

В Салтовском районе работники КП «Харьковблагоустройство» создали инсталляцию из цветов к Международному женскому дню.

С приходом весны дворовые рабочие не только убирают территорию, но и украшают ее, рассказали в пресс-службе предприятия.

«Мы хотим, чтобы дворы становились не только чище, но и уютнее. Весенний декор создает хорошее настроение, мотивирует жителей бережно относиться к территории и способствует развитию культуры благоустройства», — говорят в районном филиале КП.

На предприятии отметили, что к инициативе присоединяются местные предприниматели, которые помогают с обустройством дворов.