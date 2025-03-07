Цветочную фотозону создали коммунальщики во дворе на Салтовке (фото)
Фото: КП «Харьковблагоустройство»
В Салтовском районе работники КП «Харьковблагоустройство» создали инсталляцию из цветов к Международному женскому дню.
С приходом весны дворовые рабочие не только убирают территорию, но и украшают ее, рассказали в пресс-службе предприятия.
«Мы хотим, чтобы дворы становились не только чище, но и уютнее. Весенний декор создает хорошее настроение, мотивирует жителей бережно относиться к территории и способствует развитию культуры благоустройства», — говорят в районном филиале КП.
На предприятии отметили, что к инициативе присоединяются местные предприниматели, которые помогают с обустройством дворов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: новости Харькова, салтовский район, цветы;
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- • Дата публикации материала: 7 марта 2025 в 19:21;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Салтовском районе работники КП «Харьковблагоустройство» создали инсталляцию из цветов к Международному женскому дню.".