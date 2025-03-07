Квіткову фотозону створили комунальники у дворі на Салтівці (фото)
Фото: КП “Харківблагоустрій”
У Салтівському районі працівники КП «Харківблагоустрій» створили інсталяцію із квітів до Міжнародного жіночого дня.
З настанням весни дворові робітники не лише прибирають територію, а й прикрашають її, розповіли у пресслужбі підприємства.
«Ми хочемо, щоб двори ставали не тільки чистішими, а й затишнішими. Весняний декор створює гарний настрій, мотивує мешканців дбайливо ставитися до території та сприяє розвитку культури благоустрою», — кажуть у районній філії КП.
У “Харківблагоустрої” зазначили, що до ініціативи доєднуються місцеві підприємці, які допомагають з облаштуванням дворів.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: новини Харкова, салтовский район, цветы;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Березня 2025 в 19:21;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Салтівському районі працівники КП «Харківблагоустрій» створили інсталяцію із квітів до Міжнародного жіночого дня.".