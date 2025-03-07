Квіткову фотозону створили комунальники у дворі на Салтівці (фото)

У Салтівському районі працівники КП «Харківблагоустрій» створили інсталяцію із квітів до Міжнародного жіночого дня.

З настанням весни дворові робітники не лише прибирають територію, а й прикрашають її, розповіли у пресслужбі підприємства.

«Ми хочемо, щоб двори ставали не тільки чистішими, а й затишнішими. Весняний декор створює гарний настрій, мотивує мешканців дбайливо ставитися до території та сприяє розвитку культури благоустрою», — кажуть у районній філії КП.

У “Харківблагоустрої” зазначили, що до ініціативи доєднуються місцеві підприємці, які допомагають з облаштуванням дворів.