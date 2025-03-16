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Готовы ли в «Ахиллесе» к возможному отключению Starlink и что будет без них

Украина 20:35   16.03.2025
Николь Костенко-Лагутина
Готовы ли в «Ахиллесе» к возможному отключению Starlink и что будет без них Скриншот

Командир 429 отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко в эфире нацмарафона прокомментировал слухи о возможном отключении спутникового Интернета Starlink в Украине.

«На текущий момент, видите, как готовлю вас – дополнительно просим украинцев, чтобы скидывали по гривне-две, кто сколько может, чтобы дополнительно докупить портативные станции Starlink. Надо понимать, что мы работаем над возможностями альтернативной связи, передачи интернет — сигнала, но одновременно с тем на текущий момент Starlink остается, к сожалению, безальтернативным средством. Поэтому, так или иначе, если Starlink не отключат в ближайшее время, мы найдем альтернативу и сможем обеспечить, так или иначе, связь между структурными подразделениями, в частности, полкового уровня. Если Starlink отключат сейчас, последствия будут намного сложнее», – констатировал Федоренко.

При этом он акцентировал: в любом случае, украинские защитники не останутся без связи. Кроме того, отключение Starlink не отразится на качестве выполнения боевых заданий.

Напомним, раненее издание Reuters сообщило, что США могут ограничить для Украины доступ к Starlink, если Киев откажется подписывать соглашение о предоставлении доступа к полезным ископаемым.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 16 марта 2025 в 20:35;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командир 429 отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко в эфире нацмарафона прокомментировал слухи о возможном отключении спутникового Интернета Starlink.".