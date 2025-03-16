Чи готові в «Ахіллесі» до можливого відключення Starlink і що буде без них
Командир 429-го окремого полку безпілотних систем «Ахіллес» Юрій Федоренко в етері нацмарафону прокоментував чутки про можливе відключення супутникового Інтернету Starlink в Україні.
“На поточний момент, бачите, я готую вас. Додатково просимо українців, щоб скидали по гривні-дві, хто скільки може, щоб докупити додаткові портативні станції Starlink. Треба розуміти, що ми працюємо над можливостями альтернативного зв’язку, передачі інтернет-сигналу, але водночас тим на поточний момент Starlink залишається, на жаль, безальтернативним засобом. Тому, так чи інакше, якщо Starlink не відключать в найближчий час, ми знайдемо альтернативу і зможемо забезпечити, так чи інакше, зв’язок між структурними підрозділами, зокрема, полкового рівня. Якщо Starlink відключать зараз, наслідки будуть набагато складнішими”, – констатував Федоренко.
При цьому він наголосив: у будь-якому разі, українські захисники не залишаться без зв’язку. Крім того, відключення Starlink не вплине на якість виконання бойових завдань.
Нагадаємо, раніше видання Reuters повідомило, що США можуть обмежити для України доступ до Starlink, якщо Київ відмовиться підписувати угоду про надання доступу до корисних копалин.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
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- Категорії: Україна, Фронт, Харків; Теги: Starlink, ахиллес, дрони, федоренко, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Березня 2025 в 20:35;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Командир 429-го окремого полку безпілотних систем «Ахіллес» Юрій Федоренко в етері нацмарафону прокоментував чутки про можливе відключення супутникового Інтернету Starlink.".