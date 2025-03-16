ГУР: на безжальні БпЛА скаржиться РФ – справжнє сафарі від ЗСУ під Куп’янськом
Фото: Генштаб ЗСУ
ГУР МО України опублікувало перехоплену розмову ворогів, де ті скаржаться на успішну та нещадну роботу дронів українських захисників.
Йдеться про Куп’янський напрямок. За словами ворога, СОУ не шкодують FPV-дрони та влаштували справжнє сафарі на окупантів.
«Син його там на Куп’янському напрямку. 13-го числа як пішли вперед, і все більше ні слуху ні духу. Дзвонить офіцерам, а той каже: “Ми самі не знаємо, де, що і як з ними”. Мінами та дронами. Ось хлопець поранений тут є з Куп’янського напрямку. Каже, ну по 5-6 дронів ганяються за нами», – каже росіянин.
Відео: Головне управління розвідки МО України
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- Категорії: Україна, Фронт, Харків; Теги: ГУР, дрони, куп'янск, Минобороны, росіяни;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Березня 2025 в 12:16;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "ГУР МО України опублікувало перехоплену розмову ворогів, де ті скаржаться на успішну та нещадну роботу дронів українських захисників.".