ГУР: на безжалостные БпЛА жалуется РФ – настоящее сафари от ВСУ под Купянском

ГУР МО Украины опубликовало перехваченный разговор врагов, где те жалуются на успешную и беспощадную работу дронов украинских защитников.

Речь идет о Купянском направлении. По словам врага, СОУ не жалеют FPV-дроны и устроили настоящее сафари на оккупантов.

«Сын его там на Купянском направлении. 13-го числа как ушли вперёд, и всё, больше ни слуху, ни духу. Звонит офицерам, а тот говорит: «Мы сами не знаем, где, что и как с ними». Минами и дронами. Вот есть парень раненый тут есть с Купянского направления. Говорит, ну по 5-6 дронов гоняются за нами», – говорит россиянин.

Видео: Главное управление разведки МО Украины