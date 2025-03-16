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ГУР: на безжалостные БпЛА жалуется РФ – настоящее сафари от ВСУ под Купянском

Украина 12:16   16.03.2025
Николь Костенко-Лагутина
ГУР: на безжалостные БпЛА жалуется РФ – настоящее сафари от ВСУ под Купянском Фото: Генштаб ВСУ

ГУР МО Украины опубликовало перехваченный разговор врагов, где те жалуются на успешную и беспощадную работу дронов украинских защитников.

Речь идет о Купянском направлении. По словам врага, СОУ не жалеют FPV-дроны и устроили настоящее сафари на оккупантов.

«Сын его там на Купянском направлении. 13-го числа как ушли вперёд, и всё, больше ни слуху, ни духу. Звонит офицерам, а тот говорит: «Мы сами не знаем, где, что и как с ними». Минами и дронами. Вот есть парень раненый тут есть с Купянского направления. Говорит, ну по 5-6 дронов гоняются за нами», – говорит россиянин.

Видео: Главное управление разведки МО Украины

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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ГУР: на безжалостные БпЛА жалуется РФ – настоящее сафари от ВСУ под Купянском
16.03.2025, 12:16

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  • • Дата публикации материала: 16 марта 2025 в 12:16;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ГУР МО Украины опубликовало перехваченный разговор врагов, где те жалуются на успешную и беспощадную работу дронов украинских защитников.".