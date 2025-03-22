Свет отключат в части Харькова на полдня в воскресенье — адреса

С 8:30 до 16:00 в воскресенье, 23 марта, будут частично обесточены Киевский и Салтовский районы Харькова.

Это необходимо, чтобы устранить последствия повреждений, связанных с российской агрессией, проинформировали в АО «Харьковоблэнерго». Электричества не будет по следующим улицам и адресам:

🔹 ул. Манченковская.

🔹 ул. Костельная.

🔹 ул. Цветущая: д. 83-107 и 106-136.

🔹 ул. Бориса Ромашова.

🔹 переулок Семеновский.

🔹 ул. Панаса Мирного.

🔹 ул. Ивана Багмута.

🔹 ул. Леся Сердюка: д. 1-47 (нечетная сторона), 4, 10, 12, 16.

🔹 ул. Бучмы: д. 6-24а, 28/64, 30-46в, 50-52 (четная сторона).

🔹 пр. Тракторостроителей: д. 103-107в (нечетная сторона), 158-162е (четная сторона).

🔹 ул. Светлая: д. 17-23в, 27-29а, 39-43, 44, 45-49б.

🔹 ул. Гвардейцев Широнинцев: д. 50, 50в, 50/29, 50, 60, 62, 70, 70б, 72а, 73, 73а, 73б, 73в, 73г, 74б, 74г, 77, 79, 79а, 79б, 79в, 79г, 81,

Непокоренных: д. 15а, 15б, 17, 17а, 17б, 17б, 19, 19а, 19б, 19в, 19г, 21, 21а, 29, 29а, 29б, 29в, 31, 31а, 31б, 33, 33а, 33б, 33в, 33г, 33д, 33е, 37, 37а, 37б, 37в, 37г, 37д, 43, 45, 47, 47а, 47б, 47б, 47д, 49.

🔹 ул. Академика Павлова: д. 158а, 158б, 160, 160а, 160б, 160в, 160г, 160д, 162, 162а, 162б, 162в, 162г, 162д, 162е, 162ж.

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