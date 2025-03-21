Масштабные изменения в движении транспорта анонсируют в Харькове в воскресенье

С 9:00 до 17:00 23 марта изменят маршруты трамваи №23 и 27 и не будут курсировать трамваи №16 и 16А. По-другому будут также ходить троллейбусы №31 и 35, а №34 — курсировать не будет.

Как сообщили в горсовете, в связи с проведением работ АО «Харьковоблэнерго» трамваи не будут курсировать на:

— пр. Тракторостроителей, от ул. Непокоренных до разворотного круга «Салтовский»;

— ул. Непокоренных, от ул. Академика Павлова до ул. Шевченко;

— ул. Шевченко, ул. Моисеевской, ул. Веринской, во въезде Семиградском.

Троллейбусы не будут курсировать на:

— ул. Гвардейцев-Широнинцев, от ул. Натальи Ужвий до ул. Валентиновской;

— ул. Валентиновской и ул. Барабашова, от ул. Гвардейцев-Широнинцев до разворотного круга «Ул. Непокоренных».

Трамваи будут курсировать так:

№23: разворотный круг «602-й микрорайон» — Салтовское шоссе — пр. Тракторостроителей — перекресток ул. Непокоренных и пр. Тракторостроителей (узел «Владимирская церковь»);

№16, 16А: не курсируют.

Троллейбусы будут курсировать так:

№31: разворотный круг «Восточная Салтовка» — ул. Валентиновская — ул. Гвардейцев-Широнинцев — пр. Юбилейный — пр. Льва Ландау — пр. Героев Харькова — разворотный круг «Ст. м. «Турбоатом»;

№35: разворотный круг «Ул. Одесская» — пр. Байрона — пр. Льва Ландау — пр. Юбилейный — ул. Гвардейцев-Широнинцев — ул. Валентиновская — разворотный круг «Восточная Салтовка»;

№34: не курсирует.

Кроме того, в связи с ремонтом трамвайных путей трамвай №27 с 9:00 до 17:00 будет курсировать так: разворотный круг «Новожаново» — ул. Москалевская — ул. Гольдберговская — пер. Рыбасовский — ул. Грековская — ул. Университетская — пл. Павловская — пл. Конституции — пр. Героев Харькова — ул. Академика Павлова — ул. Непокоренных — перекресток ул. Непокоренных и пр. Тракторостроителей (узел «Владимирская церковь»).

На время отсутствия троллейбусного сообщения будет ходить временный автобус №42: ул. Натальи Ужвий — ул. Гвардейцев-Широнинцев — ул. Валентиновская — ул. Барабашова — ул. Непокоренных (разворотный круг троллейбуса).