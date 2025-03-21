Масштабні зміни в русі транспорту анонсують у Харкові в неділю

З 9:00 до 17:00 23 березня змінять маршрути трамваї №23 та 27 та не курсуватимуть трамваї №16 та 16А. По-іншому також ходитимуть тролейбуси №31 та 35, а №34 – курсувати не буде.

Як повідомили у міськраді, у зв’язку з проведенням робіт АТ «Харківобленерго» трамваї не курсуватимуть:

– пр. Тракторобудівників, від вул. Нескорених до розворотного кола «Салтівське»;

– вул. Нескорених, від вул. Академіка Павлова до вул. Шевченка;

– вул. Шевченка, вул. Мойсеївській, вул. Віринській, у в’їзді Семиградському.

Тролейбуси не курсуватимуть на:

– вул. Гвардійців-Широнінців, від вул. Наталії Ужвій до вул. Валентинівської;

– вул. Валентинівській та вул. Барабашова, від вул. Гвардійців-Широнінців до розворотного кола «Вул. Нескорених».

Трамваї курсуватимуть так:

№23: розворотне коло «602-й мікрорайон» – Салтівське шосе – пр. Тракторобудівників – перехрестя вул. Нескорених і пр. Тракторобудівників (вузол «Володимирська церква»);

№16, 16А: не курсують.

Тролейбуси курсуватимуть так:

№31: розворотне коло «Східна Салтівка» – вул. Валентинівська – вул. Гвардійців-Широнінців – пр. Ювілейний – пр. Льва Ландау – пр. Героїв Харкова – розворотне коло «Ст. м. «Турбоатом»;

№35: розворотне коло «Вул. Одеська» – пр. Байрона – пр. Льва Ландау – пр. Ювілейний – вул. Гвардійців-Широнінців – вул. Валентинівська – розворотне коло «Східна Салтівка»;

№34: не курсує.

Крім того, у зв’язку з ремонтом трамвайної колії трамвай №27 з 9:00 до 17:00 курсуватиме так: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – пров. Рибасівський – вул. Греківська – вул. Університетська – майдан Павлівський – майдан Конституції – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – вул. Нескорених – перехрестя вул. Нескорених і пр. Тракторобудівників (вузол «Володимирська церква»);

На час відсутності тролейбусного сполучення ходитиме тимчасовий автобус №42: вул. Наталії Ужвій – вул. Гвардійців-Широнінців – вул. Валентинівська – вул. Барабашова – вул. Нескорених (розворотне коло тролейбуса).