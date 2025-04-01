Харьковщина стала лидером в Украине по числу безработных — аналитики

В 2024 году в Харьковской области было зарегистрировано 98,4 тысячи человек, которые нигде не были трудоустроены.

Инфографику, как отмечается, на основе данных НБУ, опубликовал Telegram-канал UA War Infographics.

Сообщается, что всего в Украине в 2024-м было 1,3 миллиона безработных. В последние годы их становится меньше — из-за миграции рабочей силы за границу, адаптации рынка труда к условиям войны, изменений в учете безработных и развития новых отраслей экономики.

«Хотя уровень безработицы в Украине постепенно сокращается, в некоторых областях еще наблюдается большое количество безработных. Это особенно актуально для регионов, которые понесли значительные экономические потери или имеют меньшее количество вакансий», — отметили аналитики.