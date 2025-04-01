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Харьковщина стала лидером в Украине по числу безработных — аналитики

Харьков 19:32   01.04.2025
Елена Нагорная
Харьковщина стала лидером в Украине по числу безработных — аналитики

В 2024 году в Харьковской области было зарегистрировано 98,4 тысячи человек, которые нигде не были трудоустроены.

Инфографику, как отмечается, на основе данных НБУ, опубликовал Telegram-канал UA War Infographics.

Сообщается, что всего в Украине в 2024-м было 1,3 миллиона безработных. В последние годы их становится меньше — из-за миграции рабочей силы за границу, адаптации рынка труда к условиям войны, изменений в учете безработных и развития новых отраслей экономики.

Инфографика UA War Infographics

«Хотя уровень безработицы в Украине постепенно сокращается, в некоторых областях еще наблюдается большое количество безработных. Это особенно актуально для регионов, которые понесли значительные экономические потери или имеют меньшее количество вакансий», — отметили аналитики.

Инфографика UA War Infographics

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 1 апреля 2025 в 19:32;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 2024 году в Харьковской области было зарегистрировано 98,4 тысячи человек, которые нигде не были трудоустроены.".