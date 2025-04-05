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Три десятка пожаров в экосистемах Харьковщины за сутки: ГСЧС привлекает помощь

Происшествия 12:13   05.04.2025
Елена Нагорная
Три десятка пожаров в экосистемах Харьковщины за сутки: ГСЧС привлекает помощь

Только за прошедшие сутки в экосистемах Харьковщины произошел 31 пожар.

Как рассказали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в четырех случаях на помощь спасателям пришли команды местной и добровольной пожарной охраны Песочинской, Циркуновской, Оскольской и Безлюдовской громад.

Добровольцы — это первые помощники профессиональных пожарных, которые реагируют на возгорания и чрезвычайные ситуации, возникающие на территории их громады.

Самый большой из пожаров, в тушении которых они принимали участие, — это возгорание сухой травы площадью 2 гектара. Оно которое возникло в селе Яремовка Оскольской громады Изюмского района. Тушить огонь помогала команда местной пожарной охраны из села Студенок. Совместными усилиями возгорание ликвидировали, предотвратив человеческие жертвы и лесные пожары.

Пожар в экосистеме Харьковской области

Пожар в экосистеме Харьковской области

Пожар в экосистеме Харьковской области

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 5 апреля 2025 в 12:13;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Только за прошедшие сутки в экосистемах Харьковщины произошел 31 пожар.".