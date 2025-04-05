Три десятка пожаров в экосистемах Харьковщины за сутки: ГСЧС привлекает помощь

Только за прошедшие сутки в экосистемах Харьковщины произошел 31 пожар.

Как рассказали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в четырех случаях на помощь спасателям пришли команды местной и добровольной пожарной охраны Песочинской, Циркуновской, Оскольской и Безлюдовской громад.

Добровольцы — это первые помощники профессиональных пожарных, которые реагируют на возгорания и чрезвычайные ситуации, возникающие на территории их громады.

Самый большой из пожаров, в тушении которых они принимали участие, — это возгорание сухой травы площадью 2 гектара. Оно которое возникло в селе Яремовка Оскольской громады Изюмского района. Тушить огонь помогала команда местной пожарной охраны из села Студенок. Совместными усилиями возгорание ликвидировали, предотвратив человеческие жертвы и лесные пожары.