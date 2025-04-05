Три десятка пожаров в экосистемах Харьковщины за сутки: ГСЧС привлекает помощь
Только за прошедшие сутки в экосистемах Харьковщины произошел 31 пожар.
Как рассказали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в четырех случаях на помощь спасателям пришли команды местной и добровольной пожарной охраны Песочинской, Циркуновской, Оскольской и Безлюдовской громад.
Добровольцы — это первые помощники профессиональных пожарных, которые реагируют на возгорания и чрезвычайные ситуации, возникающие на территории их громады.
Самый большой из пожаров, в тушении которых они принимали участие, — это возгорание сухой травы площадью 2 гектара. Оно которое возникло в селе Яремовка Оскольской громады Изюмского района. Тушить огонь помогала команда местной пожарной охраны из села Студенок. Совместными усилиями возгорание ликвидировали, предотвратив человеческие жертвы и лесные пожары.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС в Харьковской области, новости Харькова, пожары, пожары в экосистемах;
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- • Дата публикации материала: 5 апреля 2025 в 12:13;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Только за прошедшие сутки в экосистемах Харьковщины произошел 31 пожар.".