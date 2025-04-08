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Погода усложнится на Харьковщине в течение дня: предупреждение патрульных

Общество 09:13   08.04.2025
Оксана Горун
Погода усложнится на Харьковщине в течение дня: предупреждение патрульных

Днем 8 апреля на Харьковщине ожидают сильные порывы ветра, а местами — дождь и мокрый снег.

Об опасности для участников дорожного движения предупредила Патрульная полиция Харьковской области. Пресс-служба ведомства опубликовала рекомендации для водителей и пешеходов.

🚗 Рекомендации для водителей:

✅ соблюдайте безопасную скорость и дистанцию;
✅ не производите рискованные маневры, обгоны и резкие перестройки;
✅ уменьшайте скорость перед пешеходными переходами;
✅ пользуйтесь ремнями безопасности и автокреслами;
✅ остерегайтесь скользких участков — мостов, спусков, подъемов;
✅ не паркуйте автомобили под деревьями, щитами или конструкциями, которые может сорвать ветер.

🚶 Рекомендации для пешеходов:

✅ переходите дорогу только в установленных местах;
✅ держитесь подальше от деревьев, зданий и рекламных щитов;
✅ носите светоотражающую одежду в темное время суток;
✅ крепко держите детей за руку, не пользуйтесь телефоном при переходе.

Читайте также: Прогноз погоды на 8 апреля в Харькове и области: дождь, снег, заморозки

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 8 апреля 2025 в 09:13;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 8 апреля на Харьковщине ожидают сильные порывы ветра, а местами — дождь и мокрый снег".