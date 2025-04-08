Погода усложнится на Харьковщине в течение дня: предупреждение патрульных
Днем 8 апреля на Харьковщине ожидают сильные порывы ветра, а местами — дождь и мокрый снег.
Об опасности для участников дорожного движения предупредила Патрульная полиция Харьковской области. Пресс-служба ведомства опубликовала рекомендации для водителей и пешеходов.
🚗 Рекомендации для водителей:
✅ соблюдайте безопасную скорость и дистанцию;
✅ не производите рискованные маневры, обгоны и резкие перестройки;
✅ уменьшайте скорость перед пешеходными переходами;
✅ пользуйтесь ремнями безопасности и автокреслами;
✅ остерегайтесь скользких участков — мостов, спусков, подъемов;
✅ не паркуйте автомобили под деревьями, щитами или конструкциями, которые может сорвать ветер.
🚶 Рекомендации для пешеходов:
✅ переходите дорогу только в установленных местах;
✅ держитесь подальше от деревьев, зданий и рекламных щитов;
✅ носите светоотражающую одежду в темное время суток;
✅ крепко держите детей за руку, не пользуйтесь телефоном при переходе.
Читайте также: Прогноз погоды на 8 апреля в Харькове и области: дождь, снег, заморозки
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: ветер, дождь, новости Харькова, погода, полиция, сніг;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Погода усложнится на Харьковщине в течение дня: предупреждение патрульных»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 8 апреля 2025 в 09:13;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 8 апреля на Харьковщине ожидают сильные порывы ветра, а местами — дождь и мокрый снег".