Погода усложнится на Харьковщине в течение дня: предупреждение патрульных

Днем 8 апреля на Харьковщине ожидают сильные порывы ветра, а местами — дождь и мокрый снег.

Об опасности для участников дорожного движения предупредила Патрульная полиция Харьковской области. Пресс-служба ведомства опубликовала рекомендации для водителей и пешеходов.

🚗 Рекомендации для водителей:

✅ соблюдайте безопасную скорость и дистанцию;

✅ не производите рискованные маневры, обгоны и резкие перестройки;

✅ уменьшайте скорость перед пешеходными переходами;

✅ пользуйтесь ремнями безопасности и автокреслами;

✅ остерегайтесь скользких участков — мостов, спусков, подъемов;

✅ не паркуйте автомобили под деревьями, щитами или конструкциями, которые может сорвать ветер.

🚶 Рекомендации для пешеходов:

✅ переходите дорогу только в установленных местах;

✅ держитесь подальше от деревьев, зданий и рекламных щитов;

✅ носите светоотражающую одежду в темное время суток;

✅ крепко держите детей за руку, не пользуйтесь телефоном при переходе.