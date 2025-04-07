Прогноз погоды на 8 апреля в Харькове и области: дождь, снег, заморозки

Прогноз погоды на завтра, 8 апреля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области: ночью в восточной половине области небольшие осадки (дождь, мокрый снег🌧🌨),

в западной – без существенных осадков 🌤.

Днем местами небольшие осадки (снег, мокрый снег, местами с дождем).

Ветер западный, 7 – 12 м/с, днем ​​местами порывы, 15 – 20 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью заморозки ❄️ 0 – 5°, днем ​​2 – 7° тепла.

Ночью без существенных осадков. ⭐️

Днем небольшие осадки (снег, мокрый снег, местами с дождем).

Ветер западный➡️, 7 – 12 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью заморозки ❄️ 0 – 2°, днем ​​3 – 5° тепла.