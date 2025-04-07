Прогноз погоды на 8 апреля в Харькове и области: дождь, снег, заморозки
Фото: Василий Голосный
Прогноз погоды на завтра, 8 апреля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
По области: ночью в восточной половине области небольшие осадки (дождь, мокрый снег🌧🌨),
в западной – без существенных осадков 🌤.
Днем местами небольшие осадки (снег, мокрый снег, местами с дождем).
Ветер западный, 7 – 12 м/с, днем местами порывы, 15 – 20 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью заморозки ❄️ 0 – 5°, днем 2 – 7° тепла.
Ночью без существенных осадков. ⭐️
Днем небольшие осадки (снег, мокрый снег, местами с дождем).
Ветер западный➡️, 7 – 12 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью заморозки ❄️ 0 – 2°, днем 3 – 5° тепла.
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- Категории: Погода, Харьков; Теги: метеопрогноз, прогноз погоды, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
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- • Дата публикации материала: 7 апреля 2025 в 19:56;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 8 апреля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".