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Прогноз погоды на 8 апреля в Харькове и области: дождь, снег, заморозки

Погода 19:56   07.04.2025
Оксана Якушко
Прогноз погоды на 8 апреля в Харькове и области: дождь, снег, заморозки Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 8 апреля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области: ночью в восточной половине области небольшие осадки (дождь, мокрый снег🌧🌨),
в западной – без существенных осадков 🌤.
Днем местами небольшие осадки (снег, мокрый снег, местами с дождем).
Ветер западный, 7 – 12 м/с, днем ​​местами порывы, 15 – 20 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью заморозки ❄️ 0 – 5°, днем ​​2 – 7° тепла.

Ночью без существенных осадков. ⭐️
Днем небольшие осадки (снег, мокрый снег, местами с дождем).
Ветер западный➡️, 7 – 12 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью заморозки ❄️ 0 – 2°, днем ​​3 – 5° тепла.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 7 апреля 2025 в 19:56;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 8 апреля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".