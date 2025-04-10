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Прогноз погоды на 11 апреля в Харькове и области: днем ​​дождь, до 10 тепла

Погода 20:06   10.04.2025
Оксана Якушко
Прогноз погоды на 11 апреля в Харькове и области: днем ​​дождь, до 10 тепла Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 11 апреля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области ночью не ожидают существенных осадков, днем ​​небольшие осадки 🌧🌨.
Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.
Ночью прогнозируют заморозки ❄️ 0-5°, днем ​​будет до 5-10° тепла.

В Харькове ночь пройдет без существенных осадков, днем ​​может быть небольшой дождь🌧🌨.
Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.
Ночью в Харькове могут быть заморозки ❄️ 0-2°, днем ​​температура воздуха прогреется до 7-9° тепла.

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Автор: Оксана Якушко
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Прогноз погоды на 11 апреля в Харькове и области: днем ​​дождь, до 10 тепла
Прогноз погоды на 11 апреля в Харькове и области: днем ​​дождь, до 10 тепла
10.04.2025, 20:06

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  • • Дата публикации материала: 10 апреля 2025 в 20:06;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 11 апреля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".