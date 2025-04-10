Прогноз погоды на 11 апреля в Харькове и области: днем ​​дождь, до 10 тепла

Прогноз погоды на завтра, 11 апреля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области ночью не ожидают существенных осадков, днем ​​небольшие осадки 🌧🌨.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Ночью прогнозируют заморозки ❄️ 0-5°, днем ​​будет до 5-10° тепла.

В Харькове ночь пройдет без существенных осадков, днем ​​может быть небольшой дождь🌧🌨.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Ночью в Харькове могут быть заморозки ❄️ 0-2°, днем ​​температура воздуха прогреется до 7-9° тепла.