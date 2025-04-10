Прогноз погоды на 11 апреля в Харькове и области: днем дождь, до 10 тепла
Фото: Василий Голосный
Прогноз погоды на завтра, 11 апреля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
В Харьковской области ночью не ожидают существенных осадков, днем небольшие осадки 🌧🌨.
Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.
Ночью прогнозируют заморозки ❄️ 0-5°, днем будет до 5-10° тепла.
В Харькове ночь пройдет без существенных осадков, днем может быть небольшой дождь🌧🌨.
Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.
Ночью в Харькове могут быть заморозки ❄️ 0-2°, днем температура воздуха прогреется до 7-9° тепла.
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- • Дата публикации материала: 10 апреля 2025 в 20:06;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 11 апреля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".