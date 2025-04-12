«Шахеды» ударили по Харькову, КАБами забросали область: ОВА о последствиях

Глава ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях ударов РФ по Харьковской области за сутки.

По данным главы ХОВА, в 04:12 Харьков атаковали БпЛА типа «Шахед». Одно попадание зафиксировали в землю, еще два БпЛА прилетели по территории гражданского предприятия. Пострадал один человек.

За сутки россияне сбросили по меньшей мере 11 КАБов в Харьковской области. В частности, в 17:20 авиабомба ударила по открытой территории в окрестностях села Карасевка, еще один КАБ упал на открытой территории в окрестностях села Дуванка.

Еще три КАБа в 15:52 прилетели по Купянску. В результате ударов загорелись конструктивные элементы одноэтажного заброшенного здания на площади 20 м. кв. и трава на площади 100 кв. м. Разрушены три гаража, еще десять – повреждены.

«8:57. Авиация рф нанесла удары 6 КАБ по окрестностям с. Калиново, с. Карасевка, с. Сосновка», – отметил Синегубов.

Кроме этого, в 16:24 в результате обстрела FPV-дроном в селе Ивашки повреждены два автомобиля. В 04:23 в селе Хотомля из-за сброса неустановленного взрывного устройства с БпЛА загорелся двухэтажный частный дом. А в 07:48 с РСЗО россияне ударили по Боровой, там горела хвойная подстилка на площади 3 м. кв.