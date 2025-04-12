В Харькове – три удара БпЛА «Шахед»: где «прилетело», есть пострадавший

Около 04:10 в Харькове раздавались взрывы. Известно, что город находился под ударом «Шахедов».

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе зафиксировали три удара БпЛА типа «Шахед». Два из них – в Немышлянском районе.

В результате обстрела пострадал один мужчина, отметил глава ХОВА Олег Синегубов.

Состояние ранения – легкое. Ему оказали помощь на месте.