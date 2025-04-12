В Харькове – три удара БпЛА «Шахед»: где «прилетело», есть пострадавший
Фото: Anton Petrus
Около 04:10 в Харькове раздавались взрывы. Известно, что город находился под ударом «Шахедов».
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе зафиксировали три удара БпЛА типа «Шахед». Два из них – в Немышлянском районе.
В результате обстрела пострадал один мужчина, отметил глава ХОВА Олег Синегубов.
Состояние ранения – легкое. Ему оказали помощь на месте.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: БПЛА, Игорь Терехов, новости Харькова, Олег Синегубов, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 12 апреля 2025 в 06:20;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 04:10 в Харькове раздавались взрывы. Известно, что город находился под ударом «Шахедов».".