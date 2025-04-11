FPV-дрон попал в эвакуационную машину зооволонтеров из Харькова (видео)
Фото: «Порятунок тварин Харків»
В Покровске во время эвакуации животных FPV-дрон попал в машину ОО «Порятунок тварин Харків».
Инцидент произошел сегодня. Все животные целые, спасатели – тоже, сообщили зооволонтеры. Дрон ударил в нескольких метрах от машины. В результате взрыва поврежден автомобиль и бокс, где не было животных.
Зооволонтеры сейчас чинят машину в Доброполье, чтобы вернуться в Харьков со всеми спасенными животными.
Поддержать зооволонтеров можно:
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Р/с А-Банк, Гривна: ОО «СПАСЕНИЕ ЖИВОТНЫХ ХАРЬКОВ» IBAN: UA583077700000026003111184623
💳Монобанк карта и банка:
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: FPV-дрон, зооволонтеры, машина, ОО "Порятунок тварин Харків", Харьков;
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- • Дата публикации материала: 11 апреля 2025 в 20:55;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Покровске во время эвакуации животных FPV-дрон попал в машину ОО «Порятунок тварин Харків».".