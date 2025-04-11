FPV-дрон попал в эвакуационную машину зооволонтеров из Харькова (видео)

В Покровске во время эвакуации животных FPV-дрон попал в машину ОО «Порятунок тварин Харків».

Инцидент произошел сегодня. Все животные целые, спасатели – тоже, сообщили зооволонтеры. Дрон ударил в нескольких метрах от машины. В результате взрыва поврежден автомобиль и бокс, где не было животных.

Зооволонтеры сейчас чинят машину в Доброполье, чтобы вернуться в Харьков со всеми спасенными животными.

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