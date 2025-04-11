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FPV-дрон попал в эвакуационную машину зооволонтеров из Харькова (видео)

Происшествия 20:55   11.04.2025
Оксана Якушко
FPV-дрон попал в эвакуационную машину зооволонтеров из Харькова (видео) Фото: «Порятунок тварин Харків»

В Покровске во время эвакуации животных FPV-дрон попал в машину ОО «Порятунок тварин Харків».

Инцидент произошел сегодня. Все животные целые, спасатели – тоже, сообщили зооволонтеры. Дрон ударил в нескольких метрах от машины. В результате взрыва поврежден автомобиль и бокс, где не было животных.

Зооволонтеры сейчас чинят машину в Доброполье, чтобы вернуться в Харьков со всеми спасенными животными.

Поддержать зооволонтеров можно:
💳А-Банк карта и р/с:
4323 4070 0401 7637 Скворец Галина
Р/с А-Банк, Гривна: ОО «СПАСЕНИЕ ЖИВОТНЫХ ХАРЬКОВ» IBAN: UA583077700000026003111184623
💳Монобанк карта и банка:
4441 1110 2937 1618 Скворец Галина

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 11 апреля 2025 в 20:55;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Покровске во время эвакуации животных FPV-дрон попал в машину ОО «Порятунок тварин Харків».".