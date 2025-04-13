Новости Харькова – главное за 13.04: ДРГ на Харьковском направлении

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9:13

Пятеро пострадавших из-за удара россиян по жилому дому в Купянске

Из-под завалов разрушенного дома в Купянске вытащили 35-летнего мужчину, сообщили в ХОВА.

В течение суток с 12 по 13 апреля спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС 23 раза выезжали на ликвидацию пожаров, 3 из которых возникли после российских обстрелов – в Чугуевском, Богодуховском и Купянском районах области.

Днем 12 апреля россияне нанесли удар БпЛА по жилому сектору поселка Золочев. В результате попадания беспилотника произошел пожар в летней кухне на площади 30 м ₂. Также повреждены жилой дом и другие дворовые застройки. Жертв и пострадавших нет.

Вечером россияне ударили по жилому кварталу Купянска. В результате удара возник пожар в квартире на верхнем этаже 9-этажки на площади 70 м².

По другому адресу также россияне попали в жилой дом. Пожара не было, в результате обстрела разрушен дом и пострадали 5 человек. Пострадавшие: 73-летняя женщина, 26-летний мужчина, 25-летняя и 52-летняя женщина, сообщили в ХОВА. Из-под завалов разрушенного дома деблокирован 35-летний мужчина. Его госпитализировали.

Пиротехники ГСЧС за день изъяли и обезвредили 67 взрывоопасных предметов.

ДРГ россиян пытались прорваться на Харьковском направлении – Генштаб ВСУ

Россияне нанесли авиаудары по поселкам Золочев и Слатино Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.

В Харьковском направлении дважды ДРГ россиян пытались прорваться в направлениях Родного (Перовское) и Тихого.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошли две атаки оккупантов. Силы обороны отразили штурмы россиян возле Загрызового и Новой Кругляковки.