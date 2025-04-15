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В горсовете Харькова — новый депутат, первая кандидатка отказалась от мандата

Политика 18:13   15.04.2025
Елена Нагорная
В горсовете Харькова — новый депутат, первая кандидатка отказалась от мандата Скриншот

Новым депутатом Харьковского горсовета стала Эвелина Жуганец — директор городского коммунального учреждения «Дворец детского и юношеского творчества «Исток».

Присягу депутата Жуганец приняла в ходе сессии горсовета 15 апреля.

Председатель Харьковской городской территориальной избирательной комиссии Елена Матвиенко напомнила, что, согласно решению сессии горсовета от 24 февраля 2025 года, досрочно сложил полномочия депутат Богдан Долина.

Следующим по очередности кандидатом в депутаты в территориальном избирательном округе №3 от партии «Блок Кернеса — успешный Харьков!» была помощница директора ООО «Украинско-словенское предприятие „Хлебопекарский комплекс “Кулиничевский» Юлия Платановская, однако 11 марта она направила в горизбирком заявление об отказе от мандата.

Следующей по очередности кандидаткой была Эвелина Жуганец, которая от депутатства не отказалась. Она войдет в состав постоянной комиссии по вопросам обеспечения общественного порядка, соблюдения законности, охраны прав, свобод и законных интересов граждан.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 15 апреля 2025 в 18:13;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Новым депутатом Харьковского горсовета стала Эвелина Жуганец — директор городского коммунального учреждения «Дворец детского и юношеского творчества «Исток».".