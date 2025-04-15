В горсовете Харькова — новый депутат, первая кандидатка отказалась от мандата
Новым депутатом Харьковского горсовета стала Эвелина Жуганец — директор городского коммунального учреждения «Дворец детского и юношеского творчества «Исток».
Присягу депутата Жуганец приняла в ходе сессии горсовета 15 апреля.
Председатель Харьковской городской территориальной избирательной комиссии Елена Матвиенко напомнила, что, согласно решению сессии горсовета от 24 февраля 2025 года, досрочно сложил полномочия депутат Богдан Долина.
Следующим по очередности кандидатом в депутаты в территориальном избирательном округе №3 от партии «Блок Кернеса — успешный Харьков!» была помощница директора ООО «Украинско-словенское предприятие „Хлебопекарский комплекс “Кулиничевский» Юлия Платановская, однако 11 марта она направила в горизбирком заявление об отказе от мандата.
Следующей по очередности кандидаткой была Эвелина Жуганец, которая от депутатства не отказалась. Она войдет в состав постоянной комиссии по вопросам обеспечения общественного порядка, соблюдения законности, охраны прав, свобод и законных интересов граждан.
Читайте также: Терехов созывает внеочередную сессию горсовета в Харькове: что будут решать
Новости по теме:
- Категории: Политика, Харьков; Теги: депутат, новости Харькова, сессия горсовета, Харьковский горсовет;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В горсовете Харькова — новый депутат, первая кандидатка отказалась от мандата»; из категории Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 15 апреля 2025 в 18:13;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Новым депутатом Харьковского горсовета стала Эвелина Жуганец — директор городского коммунального учреждения «Дворец детского и юношеского творчества «Исток».".