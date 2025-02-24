Из Харьковского горсовета ушел депутат

Богдан Долина досрочно сдал полномочия депутата Харьковского городского совета 8-го созыва.

Об этом сообщает Харьковский горсовет.

Соответствующее решение приняли сегодня, 24 февраля, на внеочередной сессии Харьковского городского совета после его личного заявления.

Богдан Долина был членом постоянной комиссии по обеспечению общественного порядка, соблюдения законности, охраны прав, свобод и законных интересов граждан.

Родился он 3 октября 1974 г. в г. Харькове в семье служащих.

Получил несколько высших образований. Окончил Харьковский институт бизнеса и менеджмента по специальности – менеджмент организаций и администрирования, получил квалификацию менеджер-экономист.

Также диплом Харьковского национального университета городского хозяйства имени А.М. Бекетова по специальности «Промышленное и гражданское строительство» и квалификацию инженер – строителю

В 1993 году − 1994 гг. служил в рядах ВСУ.

С 2000 г. был частным предпринимателем, занимал руководящие должности в компаниях, связанных со строительством и ремонтом построек.

С 2013 г. до этого времени – директор КП «Харьковспецстрой» Департамента жилищно-коммунального хозяйства Харьковского городского совета.

С 2015 –2020 гг. избран депутатом Харьковского городского совета 7 созыва.

В 2024 году признан избранным и зарегистрирован депутатом Харьковского городского совета 8-го созыва от партии «БЛОК КЕРНЕСА – УСПЕШНЫЙ ХАРЬКОВ!».