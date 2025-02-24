Із Харківської міськради пішов депутат
Богдан Долина достроково здав повноваження депутата Харківської міської ради 8-го скликання.
Про це повідомляє Харківська міськрада.
Відповідне рішення ухвалили сьогодні, 24 лютого, на позачерговій сесії Харківської міської ради у зв’язку з його особистою заявою.
Богдан Долина був членом постійної комісії з питань забезпечення громадського порядку, дотримання законності, охорони прав, свобод та законних інтересів громадян.
Народився він 3 жовтня 1974 р. в м. Харкові в сім’ї службовців.
Здобув кілька вищих освіт. Закінчив Харківський інститут бізнесу та менеджменту за спеціальністю − менеджмент організацій і адміністрування, здобув кваліфікацію менеджер-економіст.
Також має диплом Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова за спеціальністю «Промислове і цивільне будівництво» та кваліфікацію інженер – будівельник.
У 1993 р. − 1994 рр. служив у лавах ЗСУ.
Від 2000 р. був приватним підприємцем, обіймав керівні посади у компаніях, пов’язаних із будівництвом і ремонтом споруд.
З 2013 р. до цього часу − директор КП «Харківспецбуд» Департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради.
З 2015 -2020 рр. обраний депутатом Харківської міської ради 7 скликання.
У 2024 р. визнаний обраним та зареєстрований депутатом Харківської міської ради 8-го скликання від партії «БЛОК КЕРНЕСА – УСПІШНИЙ ХАРКІВ!».
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Лютого 2025 в 17:36;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Богдан Долина достроково здав повноваження депутата Харківської міської ради 8-го скликання.".