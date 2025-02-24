Із Харківської міськради пішов депутат

Богдан Долина достроково здав повноваження депутата Харківської міської ради 8-го скликання.

Про це повідомляє Харківська міськрада.

Відповідне рішення ухвалили сьогодні, 24 лютого, на позачерговій сесії Харківської міської ради у зв’язку з його особистою заявою.

Богдан Долина був членом постійної комісії з питань забезпечення громадського порядку, дотримання законності, охорони прав, свобод та законних інтересів громадян.

Народився він 3 жовтня 1974 р. в м. Харкові в сім’ї службовців.

Здобув кілька вищих освіт. Закінчив Харківський інститут бізнесу та менеджменту за спеціальністю − менеджмент організацій і адміністрування, здобув кваліфікацію менеджер-економіст.

Також має диплом Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова за спеціальністю «Промислове і цивільне будівництво» та кваліфікацію інженер – будівельник.

У 1993 р. − 1994 рр. служив у лавах ЗСУ.

Від 2000 р. був приватним підприємцем, обіймав керівні посади у компаніях, пов’язаних із будівництвом і ремонтом споруд.

З 2013 р. до цього часу − директор КП «Харківспецбуд» Департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради.

З 2015 -2020 рр. обраний депутатом Харківської міської ради 7 скликання.

У 2024 р. визнаний обраним та зареєстрований депутатом Харківської міської ради 8-го скликання від партії «БЛОК КЕРНЕСА – УСПІШНИЙ ХАРКІВ!».