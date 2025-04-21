Будут ли рубить лес ради добычи песка на Основе: Терехов озвучил свою позицию
Мэр Харькова Игорь Терехов продолжает придерживаться позиции против вырубки участка хвойного леса в Основянском районе с целью добычи песка.
«Эта позиция будет продолжаться, — сказал Терехов. — Это позиция людей. И я помню те времена, когда хотели добывать газ неподалеку. И все жители города сказали, что нет, здесь не нужно этого. И мы заблокировали это решение. Кроме этого, это же не первая попытка добывать песок. Здесь живописные места — лес, водоем. И предприятия хотят добывать здесь песок, но жители против. Я тоже категорически против. Мы будем поддерживать людей, чтобы они имели возможность жить в нормальных условиях».
Мэр ответил, что общался с представителями завода, который планировал возобновить добычу песка.
«Я не хочу никого критиковать. На самом деле они очень много делают, этот завод. Это завод строительных материалов, они делают очень классные вещи. Но что касается добычи песка, то нам нужно понимать, что это идет в разрез с пожеланиями людей. Бизнес не может работать за счет людей… Невозможно сегодня, чтобы бизнес, не договариваясь с людьми, что-то делал», — считает Терехов.
Напомним, конфликт вокруг участка леса на берегу Основянского водоема возник в 2024 году. ООО «Карьер Основа» — фирма, входящая в группу вместе с ООО «Завод Харьковские стройматериалы» — завершило добычу песка в этом районе и взяло в пользование для дальнейшей разработки до 2033 года еще 11 гектаров. Эта территория — в ведомстве Октябрьского лесхоза,. С конца мая на берегу в сосновом лесу собирались люди, как они объясняли, чтобы не допустить вырубки деревьев. На место выезжала комиссия с участием представителей мэрии, экоинспекторов и лесоводов. Добыча песка так и не началась.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: деревья, Игорь Терехов, ліс, лес, новости Харькова, Основянский район;
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- • Дата публикации материала: 21 апреля 2025 в 16:29;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов продолжает придерживаться позиции против вырубки участка хвойного леса в Основянском районе с целью добычи песка.".