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Пасхальное чудо в Центральном парке Харькова: ожило дерево (видео)

Общество 15:55   20.04.2025
Оксана Горун
Пасхальное чудо в Центральном парке Харькова: ожило дерево (видео) Скриншот

Каштан, который обгорел во время «прилета» по Центральному парку Харькова, выпустил росток.

Видео с ожившим деревом опубликовала пресс-служба парка на Пасху, 20 апреля.

«Смотрите, это называется воля к жизни. Это сгоревший каштан — при пожаре, когда «прилет» у нас был. И вот он раскрылся. Такое несокрушимое растение», — прокомментировали сотрудники парка.

Видео: пресс-служба Центрального парка Харькова

Напомним, раньше сообщали, что в Центральном парке расцвела единственная желтая магнолия.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 20 апреля 2025 в 15:55;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Каштан, который обгорел во время «прилета» по Центральному парку Харькова, выпустил росток".