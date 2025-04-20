Пасхальное чудо в Центральном парке Харькова: ожило дерево (видео)
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Каштан, который обгорел во время «прилета» по Центральному парку Харькова, выпустил росток.
Видео с ожившим деревом опубликовала пресс-служба парка на Пасху, 20 апреля.
«Смотрите, это называется воля к жизни. Это сгоревший каштан — при пожаре, когда «прилет» у нас был. И вот он раскрылся. Такое несокрушимое растение», — прокомментировали сотрудники парка.
Видео: пресс-служба Центрального парка Харькова
Напомним, раньше сообщали, что в Центральном парке расцвела единственная желтая магнолия.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: дерево, новости Харькова, центральный парк;
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- • Дата публикации материала: 20 апреля 2025 в 15:55;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Каштан, который обгорел во время «прилета» по Центральному парку Харькова, выпустил росток".