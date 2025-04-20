Пасхальное чудо в Центральном парке Харькова: ожило дерево (видео)

Каштан, который обгорел во время «прилета» по Центральному парку Харькова, выпустил росток.

Видео с ожившим деревом опубликовала пресс-служба парка на Пасху, 20 апреля.

«Смотрите, это называется воля к жизни. Это сгоревший каштан — при пожаре, когда «прилет» у нас был. И вот он раскрылся. Такое несокрушимое растение», — прокомментировали сотрудники парка.

Видео: пресс-служба Центрального парка Харькова

Напомним, раньше сообщали, что в Центральном парке расцвела единственная желтая магнолия.