Прогноз погоды на 22 апреля в Харькове и области: днем ​​тепло, как летом

Прогноз погоды на завтра, 22 апреля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области не ожидают осадков☀️.

Ветер восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет 6 – 11° тепла, днем ​​прогреется до 21 – 26°.

В Харькове тоже не ожидают осадков☀️.

Ветер восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет 8 – 10° тепла, днем ​​температура воздуха прогреется до 23 – 25°.