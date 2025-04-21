Прогноз погоды на 22 апреля в Харькове и области: днем тепло, как летом
Фото: Василий Голосный
Прогноз погоды на завтра, 22 апреля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
В Харьковской области не ожидают осадков☀️.
Ветер восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью будет 6 – 11° тепла, днем прогреется до 21 – 26°.
В Харькове тоже не ожидают осадков☀️.
Ветер восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью будет 8 – 10° тепла, днем температура воздуха прогреется до 23 – 25°.
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- Категории: Погода, Харьков; Теги: метеопрогноз, прогноз погоды, Харьков, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
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- • Дата публикации материала: 21 апреля 2025 в 20:11;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 22 апреля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".