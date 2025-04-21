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Прогноз погоды на 22 апреля в Харькове и области: днем ​​тепло, как летом

Погода 20:11   21.04.2025
Оксана Якушко
Прогноз погоды на 22 апреля в Харькове и области: днем ​​тепло, как летом Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 22 апреля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области не ожидают осадков☀️.
Ветер восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью будет 6 – 11° тепла, днем ​​прогреется до 21 – 26°.

В Харькове тоже не ожидают осадков☀️.
Ветер восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью будет 8 – 10° тепла, днем ​​температура воздуха прогреется до 23 – 25°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 21 апреля 2025 в 20:11;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 22 апреля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".