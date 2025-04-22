Live
  • Вт 22.04.2025
  • Харьков  +25°С
  • USD 41.38
  • EUR 47.77

«Циничный удар» – Зеленский отреагировал на атаку БпЛА на Харьков

Происшествия 16:14   22.04.2025
Виктория Яковенко
«Циничный удар» – Зеленский отреагировал на атаку БпЛА на Харьков Фото: Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал пост после атаки вражеских дронов на Харьков.

«Сейчас продолжаются спасательные работы в Харькове после удара российских дронов. Циничный удар. Пожары были в нескольких районах города», – написал Зеленский.

Он также отреагировал на удар КАБами по Запорожью, который произошел также 22 апреля. Там в результате «прилета» погибла женщина, более 20 человек ранены, среди них – четыре ребенка.

«Ночью российские дроны ударили по Одессе. В течение дня были также удары по Сумщине, Харьковщине, Донбасу, нашим южным областям. Все это абсолютно сознательный русский террор, который прекращается одним приказом, но приказом в России и российской армии. Пасха это доказала, когда отсутствовали воздушные тревоги в Украине. Украина предлагала продлить тишину после Пасхи и сделать ее полной. Наше предложение о прекращении огня в отношении гражданских объектов также остается в силе. Нужна серьезная готовность России к разговору об этом. Никаких препятствий с украинской стороны нет и не будет», – отметил Зеленский.

удар по Харькову
Фото: Владимир Зеленский

Напомним, с около 13:00 в Харькове начали раздаваться взрывы. Областной центр и пригород атаковали «Шахеды». По данным мэра Игоря Терехова, под обстрелом оказались четыре района Харькова. Удары зафиксировали в Киевском, Шевченковском, Слободском и Новобаварском районах. Также «прилеты» были в Дергачах и по открытой территории на границе Дергачевской и Малоданиловской громад. По данным главы ХОВА Олега Синегубова, атака продолжалась до 13:36. Для ударов по Харькову и пригороду россияне использовали 14 БпЛА, уточнили в облпрокуратуре. Терехов информирует, что известно о 10 пострадавших.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
14 «Шахедов» по ​​Харькову и пригороду: какие районы были под атакой (видео)
14 «Шахедов» по ​​Харькову и пригороду: какие районы были под атакой (видео)
22.04.2025, 15:59
Из-за ударов БпЛА по Харькову возникли пожары: первые фото и видео
Из-за ударов БпЛА по Харькову возникли пожары: первые фото и видео
22.04.2025, 15:46
Дневная атака БпЛА на Харьков: 10 пострадавших, что советует Терехов горожанам
Дневная атака БпЛА на Харьков: 10 пострадавших, что советует Терехов горожанам
22.04.2025, 15:14
«Циничный удар» – Зеленский отреагировал на атаку БпЛА на Харьков
«Циничный удар» – Зеленский отреагировал на атаку БпЛА на Харьков
22.04.2025, 16:14
Автоматы с бесплатной питьевой водой будут в Харькове: Терехов — об инициативе
Автоматы с бесплатной питьевой водой будут в Харькове: Терехов — об инициативе
21.04.2025, 15:01
Атака БпЛА на Харьков: один из раненых в крайне тяжелом состоянии – ОВА
Атака БпЛА на Харьков: один из раненых в крайне тяжелом состоянии – ОВА
22.04.2025, 16:30

Новости по теме:

12:04
На Харьковщине – новые главы двух администраций: распоряжение Зеленского
13:09
«Наступление на Харьковщину началось»: в СНБО объяснили слова Сырского
12:03
Путин готовит новое наступление на Харьковщину, когда – данные Зеленского
16:28
«Один из самых больших обменов». Домой вернулись и защитники Харьковщины
07:41
«Спорная» встреча Зеленского и Трампа – ISW проанализировал разговор

Вы читали новость: ««Циничный удар» – Зеленский отреагировал на атаку БпЛА на Харьков»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 22 апреля 2025 в 16:14;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал пост после атаки вражеских дронов на Харьков.".