«Циничный удар» – Зеленский отреагировал на атаку БпЛА на Харьков

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал пост после атаки вражеских дронов на Харьков.

«Сейчас продолжаются спасательные работы в Харькове после удара российских дронов. Циничный удар. Пожары были в нескольких районах города», – написал Зеленский.

Он также отреагировал на удар КАБами по Запорожью, который произошел также 22 апреля. Там в результате «прилета» погибла женщина, более 20 человек ранены, среди них – четыре ребенка.

«Ночью российские дроны ударили по Одессе. В течение дня были также удары по Сумщине, Харьковщине, Донбасу, нашим южным областям. Все это абсолютно сознательный русский террор, который прекращается одним приказом, но приказом в России и российской армии. Пасха это доказала, когда отсутствовали воздушные тревоги в Украине. Украина предлагала продлить тишину после Пасхи и сделать ее полной. Наше предложение о прекращении огня в отношении гражданских объектов также остается в силе. Нужна серьезная готовность России к разговору об этом. Никаких препятствий с украинской стороны нет и не будет», – отметил Зеленский.

Напомним, с около 13:00 в Харькове начали раздаваться взрывы. Областной центр и пригород атаковали «Шахеды». По данным мэра Игоря Терехова, под обстрелом оказались четыре района Харькова. Удары зафиксировали в Киевском, Шевченковском, Слободском и Новобаварском районах. Также «прилеты» были в Дергачах и по открытой территории на границе Дергачевской и Малоданиловской громад. По данным главы ХОВА Олега Синегубова, атака продолжалась до 13:36. Для ударов по Харькову и пригороду россияне использовали 14 БпЛА, уточнили в облпрокуратуре. Терехов информирует, что известно о 10 пострадавших.