Дневная атака БпЛА на Харьков: 10 пострадавших, что советует Терехов горожанам

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о последствиях ударов БпЛА днем ​​по городу.

«В городе было 12 ударов «Шахедов». Это Киевский, Шевченковский, Слободской и Новобаварский районы Харькова. Сейчас есть 10 человек, которые получили ранения. Это люди, которые находились в автомобиле, стояли на остановке общественного транспорта», — сказал мэр города Игорь Терехов.

Он отметил, что удары были по производственным предприятиям, которые не относятся к военному производству.

«Мы видим, что целенаправленно наш враг бьет по бизнесу Харькова, людям, которые сегодня находятся в городе. Я советую харьковчанам, чтобы они были очень осторожны, прислушивались к воздушным тревогам. Были своевременно предоставлены воздушные тревоги, и они звучали, и мы предупреждали людей, чтобы они находились в укрытиях. Кроме этого, у нас человек находился здесь в пологом доме, и тоже острая реакция на стресс у человека. Вы понимаете, как сегодня российские агрессоры пугают горожан», — сказал мэр.

Видео: Харьковский горсовет

Напомним, с около 13:00 в Харькове начали раздаваться взрывы. Областной центр и пригород атаковали «Шахеды». По данным мэра Игоря Терехова, россияне нанесли по меньшей мере 12 ударов, под обстрелом оказались четыре района Харькова. Также «прилеты» зафиксировали в Дергачах и по открытой территории на границе Дергачевской и Малоданиловской громад. По данным главы ХОВА Олега Синегубова атака продолжалась до 13:36.