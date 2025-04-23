В ХАЦ призвали ХОВА остановить тендер на очередную стройку в Старом Салтове
Харьковские антикоррупционеры обратили внимание на то, что после «прилета» по лицею в Старом Салтове тендер на строительство укрытия на его территории остается в силе.
«Даже после того, как россияне разрушили лицей, Харьковская ОВА не остановила тендер на строительство укрытия на его территории. По-видимому, подумали: освоили 200 млн государственных денег на строительство лицея в 17 км от границы — освоим еще 145 млн грн. Что должна была сделать ХОВА здорового человека? Остановить тендер, вернуть деньги в госбюджет. Что делает обычная ХОВА? Берет на контроль», — так в ХАЦ отреагировали на сегодняшнее сообщение на сайте ХОВА, касающееся работ «в одном из учебных заведений Старосалтовской громады».
Антикоррупционеры отметили: «Во время большой войны затраты на ремонт и строительство должны быть минимизированы, а освобожденные средства должны быть направлены на нужды Сил Обороны».
Напомним, на ремонт лицея в Старом Салтове ранее потратили 205 млн грн. Учебное заведение находится в непосредственной близости от границы со страной-агрессором. После восстановления за парты дети здесь так и не сели, а в этом году по лицею ударили «Шахеды» — он вновь существенно разрушен.
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- Категории: Общество, Политика, Харьков; Теги: гроші, деньги, лицей, новости Харькова, старый салтов, строительство, тендер, укрытие, хова;
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- • Дата публикации материала: 23 апреля 2025 в 21:31;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковские антикоррупционеры обратили внимание на то, что после «прилета» по лицею в Старом Салтове тендер на строительство укрытия на его территории остается в силе".