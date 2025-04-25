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26 апреля — 39-я годовщина аварии на ЧАЭС: в Харькове состоялись мероприятия

Общество 18:51   25.04.2025
Елена Нагорная
26 апреля — 39-я годовщина аварии на ЧАЭС: в Харькове состоялись мероприятия Фото: ХОВА

Память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС почтили в Харькове накануне 39-й годовщины катастрофы.

Сейчас на Харьковщине зарегистрировано более 17 тысяч пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, из которых почти 8200 — непосредственно участвовали в ликвидации ее последствий, сообщили в пресс-службе ХОВА.

В обладминистрации проинформировали, что в прошлом году на их поддержку направили около 57 миллионов гривен из государственного и областного бюджетов.

Также сегодня в ХОВА состоялся круглый стол на тему «Чернобыльская катастрофа: социальная защита пострадавших — современное состояние и перспективы». В нем приняли участие руководство облуправления Пенсионного фонда Украины, представители медучреждений и общественных организаций.

Годовщина аварии на ЧАЭС
Фото: ХОВА

Обсуждали социальное, пенсионное и медицинское обеспечение чернобыльцев. Особое внимание уделили созданию координационного штаба, цель которого — усилить сотрудничество с общественными объединениями ликвидаторов для более эффективной реализации программ поддержки.

Годовщина аварии на ЧАЭС
Фото: ХОВА

Как сообщалось, украинцам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы, предусмотрены:

— бесплатные лекарства по льготным рецептам врачей и услуги зубного протезирования;
— бесплатное санаторно-курортное лечение;
— скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг;
— дополнительный оплачиваемый отпуск;
— ежемесячная денежная компенсация стоимости продуктов питания;
— ежегодная помощь на оздоровление и прочее.

Напомним, 26 апреля – сразу несколько государственных и международных дат, посвященных памяти о Чернобыльской катастрофе. В Украине – это День памяти жертв радиационных аварий и катастроф и День памяти аварии на ЧАЭС. В мире – утвержденный ООН Международный день памяти о Чернобыльской катастрофе. 26 апреля 1986 года в 01:23 взорвался четвертый реактор Чернобыльской АЭС. Это стало величайшей техногенной катастрофой в истории человечества.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 25 апреля 2025 в 18:51;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС почтили в Харькове накануне 39-й годовщины катастрофы.".