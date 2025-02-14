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Чернобыль атаковали: восстановление укрытия ЧАЭС требует лет и больших денег

Происшествия 11:44   14.02.2025
Оксана Горун
Чернобыль атаковали: восстановление укрытия ЧАЭС требует лет и больших денег

Чего добивались россияне ударом по ЧАЭС, куда попал «шахед» и как обошлось без выброса радиации, МГ «Объектив» рассказал заместитель генерального директора по коммуникациям ГСП «Центральное предприятие по обращению с радиоактивными отходами» Михаил Черняк.

«Вообще над Чернобыльской зоной, над зоной отчуждения, атомной станцией и другими государственными предприятиями, расположенными в Чернобыльской зоне, постоянно курсируют или «шахеды», или какие-то дроны, или даже ракеты. В последнее время эти «шахеды» летят на очень низкой высоте, и сегодня был как раз тот случай. На очень низкой высоте шел вражеский «шахед» – и попал прямо в так называемую защитную конструкцию «Арка», защищающую 4-й энергоблок АЭС. Возник пожар на верхней части. Сразу среагировали находящиеся в зоне отчуждения подразделения ГСЧС вместе со специалистами государственных предприятий, которые работают в зоне и находятся в ведении Государственного агентства по управлению зоной отчуждения. Сейчас уже завершены все работы. Расчет [у врага] был, как мы понимаем, на то, что это может быть так называемая «грязная история» с заражением», — прокомментировал Черняк.

Он отметил, что «шахед» подлетал к «Арке» с севера — со стороны границы с Беларусью. И попал в ту часть укрытия, где находится гараж – сам энергоблок не задет.

«Фон потому и стабильный. Но саму конструкцию нужно закрыть снова – провести все эти работы, – объяснил заместитель генерального директора по коммуникациям ГСП «ЦПОРО». — На сегодня восстановить эту конструкцию – это потребует очень большого времени, по оценкам специалистов, это до трех-четырех лет. Количество денег нужно еще просчитать. Но это будут сверхбольшие деньги. Мы вынуждены будем снова привлекать наших партнеров для устранения данной ситуации».

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Сейчас, по словам Черняка, ситуация в Чернобыльской зоне стабильная. Все сотрудники государственных предприятий – на своих местах и ​​работают в штатном режиме. Чиновник напомнил, что «Арку» (или Новый безопасный конфайнмент) над 4-м блоком ЧАЭС сдали в эксплуатацию в 2019 году. Ее строительство финансировали многочисленные международные партнеры, а в открытии принял участие президент Украины Владимир Зеленский. В начале полномасштабного вторжения, в 2022 году, Чернобыльскую зону оккупировали россияне. Они нарыли окопы, захватили в плен охрану ЧАЭС, повредили технику. Но даже тогда не коснулись «Арки», оставив ее невредимой.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 14 февраля 2025 в 11:44;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Чего добивались россияне ударом по ЧАЭС, куда попал «шахед» и как обошлось без выброса радиации, МГ «Объектив» рассказал заместитель гендиректора ГСП «ЦПОРО» Михаил Черняк".