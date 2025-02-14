Чорнобиль атакували: відновлення укриття ЧАЕС потребує років і великих грошей

Чого домагалися росіяни ударом по ЧАЕС, куди влучив “шахед” і як обійшлося без викиду радіації, МГ “Об’єктив” розповів заступник генерального директора з комунікацій ДСП “Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами” Михайло Черняк.

«Взагалі над Чорнобильською зоною, над Зоною відчуження, атомною станцією та іншими державними підприємствами, які розташовані в Чорнобильській зоні, постійно курсують або «шахеди», або якісь дрони, або навіть ракети. Останнім часом, ці «шахеди» летять на дуже низькій висоті, і сьогодні був той самий випадок. На дуже низькій висоті йшов ворожий «шахед» – і влучив просто в так звану захисну конструкцію «Арка», яка захищає 4-й енергоблок АЕС. Виникла пожежа на верхній частині. Одразу зреагували підрозділи ДСНС, які знаходяться в зоні відчуження, разом із фахівцями державних підприємств, які працюють у зоні та знаходяться в підпорядкуванні Державної агенції з управління Зоною відчуження. На зараз уже завершені всі роботи. Розрахунок був, ми так розуміємо, на те, що це може бути так звана «брудна історія» із зараженням», – прокоментував Черняк.

Він відзначив, що «шахед» підлітав до «Арки» з півночі – з боку кордону з Білоруссю. І влучив у ту частину укриття, де знаходиться гараж – сам енергоблок не зачепило.

«Фон тому і стабільний. Але саму конструкцію треба закрити знову – провести всі ці роботи, – пояснив заступник генерального директора з комунікацій ДСП «ЦППРВ». – На сьогодні поновити цю конструкцію – це потребуватиме дуже великого часу, за оцінками фахівців, це до трьох-чотирьох років. Кількість грошей треба ще прорахувати. Але це будуть надвеликі гроші. Ми змушені будемо знову залучати наших партнерів для усунення даної ситуації».

Зараз, за словами Черняка, обстановка в Чорнобильській зоні стабільна. Усі співробітники державних підприємств – на своїх місцях і працюють у штатному режимі. Чиновник нагадав, що «Арку» (або ж Новий безпечний конфайнмент) над 4-м блоком ЧАЕС здали в експлуатацію у 2019 році. Її будівництво фінансували численні міжнародні партнери, а у відкритті брав участь президент України Володимир Зеленський. На початку повномасштабного вторгнення, у 2022 році, Чорнобильську зону окупували росіяни. Вони нарили окопи, захопили в полон охорону ЧАЕС, пошкодили техніку. Але навіть тоді не торкнулися «Арки», залишивши її неушкодженою.