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Росіяни вдарили по укриттю над четвертим блоком ЧАЕС – наслідки (відео, фото)

Події 09:48   14.02.2025
Оксана Горун
Росіяни вдарили по укриттю над четвертим блоком ЧАЕС – наслідки (відео, фото) Фото: Андрій Коваленко/Телеграм

Вночі армія РФ дроном із фугасною частиною завдала удару по укриттю зруйнованого енергоблока Чорнобильської атомної станції. Відео удару опублікував президент Володимир Зеленський.

“Укриття на ЧАЕС було пошкоджене цим дроном. Пожежу загасили. На даний час радіаційний фон не підвищувався, і за цим постійно стежать. За першими оцінками, пошкодження укриття суттєві”, — повідомив Зеленський.

Відео: Володимир Зеленський/Телеграм

Начальник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко підкреслив, що ЗС РФ “цілком свідомо запускають дрони над ЧАЕС, постійно експериментують з висотою прольоту шахедів, намагаються здійснювати польоти якомога нижче”.

приліт ЧАЕС 14 лютого 2025 2
Фото: Андрій Коваленко/Телеграм

Президент нагадав, що укриття над 4-м енергоблоком Україна будувала разом із США, країнами Європи та світу – і воно береже світ від радіації. На думку Зеленського, такі терористичні дії з боку РФ не свідчать про готовність до мирних переговорів.

приліт ЧАЕС 14 лютого 2025
Фото: Андрій Коваленко/Телеграм

“Росія щоночі здійснює такі атаки проти української інфраструктури й наших міст. Росія продовжує збільшувати свою армію. Росія не змінює своєї божевільної антилюдської державної риторики. І це означає, що Путін точно не готується до переговорів. Він готується й надалі обманювати світ. Саме тому потрібен обʼєднаний тиск усіх, хто цінує життя, – тиск на агресора. Росія повинна нести відповідальність за те, що вона робить”, – написав Зеленський.

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Нагадаємо, після катастрофи на ЧАЕС у 1986 році над зруйнованим реактором звели об’єкт “Укриття”. Його будівництво завершили 14 грудня 1986 року, що коштувало багатьох життів. За оцінками фахівців, під “саркофагом” залишилося близько 95% палива, що знаходилося в реакторі на момент аварії, а також значна кількість радіоактивних речовин. У 2016 році над “Укриттям” насунули арку Нового безпечного конфайнменту. Остаточно в експлуатацію його здали у 2019 році. А прослужити він має 100 років.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Лютого 2025 в 09:48;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі армія РФ дроном із фугасною частиною завдала удару по укриттю зруйнованого енергоблока Чорнобильської атомної станції. Відео удару опублікував президент Володимир Зеленський".