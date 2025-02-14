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Россияне ударили по укрытию над 4-м блоком ЧАЭС — последствия (видео, фото)

Происшествия 09:48   14.02.2025
Оксана Горун
Россияне ударили по укрытию над 4-м блоком ЧАЭС — последствия (видео, фото) Фото: Андрей Коваленко/Telegram

Ночью армия РФ дроном с фугасной частью нанесла удар по укрытию разрушенного энергоблока Чернобыльской атомной станции. Видео удара опубликовал президент Владимир Зеленский.

«Укрытие на ЧАЭС было повреждено этим дроном. Пожар был потушен. В настоящее время радиационный фон не повышался и за этим постоянно следят. По первым оценкам, повреждения укрытия существенные», — сообщил Зеленский.

Видео: Владимир Зеленский/Telegram

Начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко подчеркнул, что ВС РФ «вполне сознательно запускают дроны над ЧАЭС, постоянно экспериментируют с высотой пролета «шахедов», пытаются совершать полеты как можно ниже».

прилет по ЧАЭС 14 февраля 2025 2
Фото: Андрей Коваленко/Telegram

Президент напомнил, что укрытие над 4-м энергоблоком Украина строила вместе с США, странами Европы и мира — и оно бережет мир от радиации. По мнению Зеленского, такие террористические действия со стороны РФ, не свидетельствуют о готовности к мирным переговорам.

прилет по ЧАЭС 14 февраля 2025
Фото: Андрей Коваленко/Telegram

«Россия каждую ночь совершает такие атаки против украинской инфраструктуры и наших городов. Россия продолжает увеличивать свою армию. Россия не изменяет своей безумной античеловеческой государственной риторике. И это значит, что Путин точно не готовится к переговорам. Он готовится и дальше обманывать мир. Именно поэтому необходимо объединенное давление всех, кто ценит жизнь, – давление на агрессора. Россия должна нести ответственность за то, что она делает», — написал Зеленский.

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Напомним, после катастрофы на ЧАЭС в 1986 году над разрушенным реактором возвели объект «Укрытие». Его строительство завершили в 14 декабря 1986 года, что стоило многих жизней. По оценкам специалистов, под «саркофагом» осталось около 95% топлива, находившегося в реакторе на момент аварии, а также значительное количество радиоактивных веществ. В 2016 году над «Укрытием» надвинули арку Нового безопасного конфайнмента. Окончательно в эксплуатацию его сдали в 2019 году. А прослужить он должен 100 лет.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 14 февраля 2025 в 09:48;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью армия РФ дроном с фугасной частью нанесла удар по укрытию разрушенного энергоблока Чернобыльской атомной станции. Видео удара опубликовал президент Владимир Зеленский".