Россияне ударили по укрытию над 4-м блоком ЧАЭС — последствия (видео, фото)
Ночью армия РФ дроном с фугасной частью нанесла удар по укрытию разрушенного энергоблока Чернобыльской атомной станции. Видео удара опубликовал президент Владимир Зеленский.
«Укрытие на ЧАЭС было повреждено этим дроном. Пожар был потушен. В настоящее время радиационный фон не повышался и за этим постоянно следят. По первым оценкам, повреждения укрытия существенные», — сообщил Зеленский.
Видео: Владимир Зеленский/Telegram
Начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко подчеркнул, что ВС РФ «вполне сознательно запускают дроны над ЧАЭС, постоянно экспериментируют с высотой пролета «шахедов», пытаются совершать полеты как можно ниже».
Президент напомнил, что укрытие над 4-м энергоблоком Украина строила вместе с США, странами Европы и мира — и оно бережет мир от радиации. По мнению Зеленского, такие террористические действия со стороны РФ, не свидетельствуют о готовности к мирным переговорам.
«Россия каждую ночь совершает такие атаки против украинской инфраструктуры и наших городов. Россия продолжает увеличивать свою армию. Россия не изменяет своей безумной античеловеческой государственной риторике. И это значит, что Путин точно не готовится к переговорам. Он готовится и дальше обманывать мир. Именно поэтому необходимо объединенное давление всех, кто ценит жизнь, – давление на агрессора. Россия должна нести ответственность за то, что она делает», — написал Зеленский.
Читайте также: Взрыв загрязнил бы радиацией весь Харьков: РФ умышленно обстреливала ХФТИ
Напомним, после катастрофы на ЧАЭС в 1986 году над разрушенным реактором возвели объект «Укрытие». Его строительство завершили в 14 декабря 1986 года, что стоило многих жизней. По оценкам специалистов, под «саркофагом» осталось около 95% топлива, находившегося в реакторе на момент аварии, а также значительное количество радиоактивных веществ. В 2016 году над «Укрытием» надвинули арку Нового безопасного конфайнмента. Окончательно в эксплуатацию его сдали в 2019 году. А прослужить он должен 100 лет.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина; Теги: Зеленский, прилет, укрытие, чаэс, Чернобыль, Чернобыльская АЭС;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Россияне ударили по укрытию над 4-м блоком ЧАЭС — последствия (видео, фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 14 февраля 2025 в 09:48;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью армия РФ дроном с фугасной частью нанесла удар по укрытию разрушенного энергоблока Чернобыльской атомной станции. Видео удара опубликовал президент Владимир Зеленский".