Украинские СМИ и Telegram повелись на фейк о смерти харьковского конструктора

В информационном пространстве Украины распространили фейк о якобы гибели в результате теракта заведующего кафедрой НАУ «ХАИ», конструктора БпЛА Андрея Гуменного.

Источником информации якобы о подрыве конструктора в Харькове стал фальшивый Telegram-канал «министра обороны Украины Рустема Умерова» с 848 подписчиками.

«Информация, распространенная в Telegram-каналах со ссылкой на якобы заявление Министра обороны Украины о теракте в Харькове — фейк. Министр обороны таких заявлений не делал. Обращаем внимание: у министра нет официальных аккаунтов в Telegram. В рамках полномасштабной войны Россия активно использует фейки как элемент информационной войны. Призываем соблюдать информационную гигиену и проверять источники перед распространением любых сообщений», — прокомментировало Министерство обороны Украины.