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Украинские СМИ и Telegram повелись на фейк о смерти харьковского конструктора

Общество 18:09   07.05.2025
Оксана Горун
Украинские СМИ и Telegram повелись на фейк о смерти харьковского конструктора

В информационном пространстве Украины распространили фейк о якобы гибели в результате теракта заведующего кафедрой НАУ «ХАИ», конструктора БпЛА Андрея Гуменного.

Источником информации якобы о подрыве конструктора в Харькове стал фальшивый Telegram-канал «министра обороны Украины Рустема Умерова» с 848 подписчиками.

«Информация, распространенная в Telegram-каналах со ссылкой на якобы заявление Министра обороны Украины о теракте в Харькове — фейк. Министр обороны таких заявлений не делал. Обращаем внимание: у министра нет официальных аккаунтов в Telegram. В рамках полномасштабной войны Россия активно использует фейки как элемент информационной войны. Призываем соблюдать информационную гигиену и проверять источники перед распространением любых сообщений», — прокомментировало Министерство обороны Украины.

Читайте также: Мельник, руководивший обороной Харькова, — больше не заместитель Умерова

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 7 мая 2025 в 18:09;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В информационном пространстве Украины распространили фейк о якобы гибели в результате теракта заведующего кафедрой НАУ «ХАИ», конструктора БпЛА Андрея Гуменного".