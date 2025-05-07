Украинские СМИ и Telegram повелись на фейк о смерти харьковского конструктора
В информационном пространстве Украины распространили фейк о якобы гибели в результате теракта заведующего кафедрой НАУ «ХАИ», конструктора БпЛА Андрея Гуменного.
Источником информации якобы о подрыве конструктора в Харькове стал фальшивый Telegram-канал «министра обороны Украины Рустема Умерова» с 848 подписчиками.
«Информация, распространенная в Telegram-каналах со ссылкой на якобы заявление Министра обороны Украины о теракте в Харькове — фейк. Министр обороны таких заявлений не делал. Обращаем внимание: у министра нет официальных аккаунтов в Telegram. В рамках полномасштабной войны Россия активно использует фейки как элемент информационной войны. Призываем соблюдать информационную гигиену и проверять источники перед распространением любых сообщений», — прокомментировало Министерство обороны Украины.
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- • Дата публикации материала: 7 мая 2025 в 18:09;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В информационном пространстве Украины распространили фейк о якобы гибели в результате теракта заведующего кафедрой НАУ «ХАИ», конструктора БпЛА Андрея Гуменного".