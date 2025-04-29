Мельник, руководивший обороной Харькова, — больше не заместитель Умерова

Бригадный генерал юстиции Сергей Мельник, который с 2021 по 2024 год был начальником Харьковского военного гарнизона, завершил работу в должности заместителя министра обороны Украины.

Об этом написал сам Мельник.

Министр обороны Рустем Умеров сообщил, что Мельник продолжит работу на другом направлении, «где его опыт будет чрезвычайно полезным для дальнейшего укрепления нашего государства».

«Хочу поблагодарить Сергея за его профессиональную, самоотверженную и эффективную работу на одном из самых сложных направлений — обеспечении достойных условий для наших военнослужащих. Среди весомых достижений — внедрение «пакета раненого» и адаптивной одежды, восстановление сети госпиталей, запуск Службы сопровождения военнослужащих и их семей, создание рекрутинговой сети, а также получение Украиной ассоциированного членства в крупнейшей в мире организации офицеров резерва стран НАТО», — написал Умеров.

Согласно решению Кабмина, Сергея Боева повысили до первого заместителя министра обороны, а Николай Шевцов и Александр Козенко заняли должности заместителей. Эти назначения произошли «в ответ на вызовы, которые ставит перед нами полномасштабная война», написал Умеров.

«Сегодня я сделал несколько ключевых назначений, которые имеют целью обеспечить большую оперативность и эффективность в работе оборонного ведомства, а также создать условия для более глубокой интеграции с международными партнерами», — пояснил министр обороны.

Напомним, начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник стал заместителем министра обороны в октябре 2024 года. Мельник родился 12 июля 1977 в Винницкой области. В 1999 году окончил Харьковский военный университет, после чего приступил к карьере на руководящих должностях военно-юридического факультета НЮА им. Я. Мудрого. В 2009 году получил второе высшее образование. В 2022 году Мельник успешно окончил курсы высшего руководящего состава стратегического уровня (L-4) Национального университета обороны Украины. С начала полномасштабного вторжения руководил обороной Харькова.