Live
  • Вт 29.04.2025
  • Харьков  +15°С
  • USD 41.74
  • EUR 47.39

Мельник, руководивший обороной Харькова, — больше не заместитель Умерова

Политика 18:51   29.04.2025
Елена Нагорная
Мельник, руководивший обороной Харькова, — больше не заместитель Умерова Фото: МОУ

Бригадный генерал юстиции Сергей Мельник, который с 2021 по 2024 год был начальником Харьковского военного гарнизона, завершил работу в должности заместителя министра обороны Украины.

Об этом написал сам Мельник.

Министр обороны Рустем Умеров сообщил, что Мельник продолжит работу на другом направлении, «где его опыт будет чрезвычайно полезным для дальнейшего укрепления нашего государства».

«Хочу поблагодарить Сергея за его профессиональную, самоотверженную и эффективную работу на одном из самых сложных направлений — обеспечении достойных условий для наших военнослужащих. Среди весомых достижений — внедрение «пакета раненого» и адаптивной одежды, восстановление сети госпиталей, запуск Службы сопровождения военнослужащих и их семей, создание рекрутинговой сети, а также получение Украиной ассоциированного членства в крупнейшей в мире организации офицеров резерва стран НАТО», — написал Умеров.

Согласно решению Кабмина, Сергея Боева повысили до первого заместителя министра обороны, а Николай Шевцов и Александр Козенко заняли должности заместителей. Эти назначения произошли «в ответ на вызовы, которые ставит перед нами полномасштабная война», написал Умеров.

«Сегодня я сделал несколько ключевых назначений, которые имеют целью обеспечить большую оперативность и эффективность в работе оборонного ведомства, а также создать условия для более глубокой интеграции с международными партнерами», — пояснил министр обороны.

Напомним, начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник стал заместителем министра обороны в октябре 2024 года. Мельник родился 12 июля 1977 в Винницкой области. В 1999 году окончил Харьковский военный университет, после чего приступил к карьере на руководящих должностях военно-юридического факультета НЮА им. Я. Мудрого. В 2009 году получил второе высшее образование. В 2022 году Мельник успешно окончил курсы высшего руководящего состава стратегического уровня (L-4) Национального университета обороны Украины. С начала полномасштабного вторжения руководил обороной Харькова.

Читайте также: Отправить военнослужащих ТЦК на фронт обещают в Генштабе, но есть нюанс

Автор: Елена Нагорная
Популярно
В среду в одном из районов Харькова отключат свет: адреса
В среду в одном из районов Харькова отключат свет: адреса
29.04.2025, 16:08
Суд конфисковал все имущество у экс-сотрудницы мэрии города под Харьковом
Суд конфисковал все имущество у экс-сотрудницы мэрии города под Харьковом
28.04.2025, 20:40
Терехов созывает внеочередную сессию горсовета в Харькове: что будут решать
Терехов созывает внеочередную сессию горсовета в Харькове: что будут решать
29.04.2025, 11:37
Школьницу в Харькове завербовали спецслужбы РФ – СБУ о ее «заданиях»
Школьницу в Харькове завербовали спецслужбы РФ – СБУ о ее «заданиях»
29.04.2025, 13:38
Опасная погода в Харькове и области: о чем предупредили синоптики
Опасная погода в Харькове и области: о чем предупредили синоптики
29.04.2025, 15:03
Об оперативной обстановке в приграничье Харьковщины рассказали в НГУ (видео)
Об оперативной обстановке в приграничье Харьковщины рассказали в НГУ (видео)
29.04.2025, 20:00

Новости по теме:

12:16
ГУР: на безжалостные БпЛА жалуется РФ – настоящее сафари от ВСУ под Купянском
19:12
ТЦК в Украине могут реформировать и заменить их «абсолютно новыми структурами»
15:48
Начальник Харьковского гарнизона Мельник стал замминистра обороны Украины
11:08
Инфа «сотка» — реакции на «увольнение» Буданова, которое не состоялось
13:25
«Продолжаются бои» — Минобороны о ситуации на Харьковщине

Вы читали новость: «Мельник, руководивший обороной Харькова, — больше не заместитель Умерова»; из категории Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 29 апреля 2025 в 18:51;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бригадный генерал юстиции Сергей Мельник, который с 2021 по 2024 год был начальником Харьковского военного гарнизона, завершил работу в должности заместителя министра обороны.".