Отправить военнослужащих ТЦК на фронт обещают в Генштабе, но есть нюанс
В Генеральном штабе ВСУ обещают направить в боевые части военнослужащих ТЦК и СП, которые не имеют боевого опыта и соответствующих ограничений по состоянию здоровья.
При этом, уточнили в Генштабе, из всех военнослужащих ТЦК и СП 70% — имеют боевой опыт, а около половины личного состава — получили контузии и ранения. 20% персонала терцентров комплектования — гражданские, то есть сотрудники ВСУ.
В Генштабе рассказали, что проверка по комплектованию ТЦК и СП личным составом с боевым опытом проводится в соответствии с решением главнокомандующего ВСУ.
«Военнослужащие ТЦК и СП без боевого опыта и соответствующих ограничений по состоянию здоровья будут направлены на прохождение военной службы в частях, выполняющих задачи в районах ведения боевых действий. На их должности будут назначать лиц, которые получили ранения, контузии и в соответствии со своим состоянием здоровья не могут выполнять обязанности в боевых подразделениях», — говорится в публикации Генштаба.
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- Категории: Украина, Фронт; Теги: Генштаб ВСУ, тцк, фронт;
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- • Дата публикации материала: 29 апреля 2025 в 17:45;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Генеральном штабе ВСУ обещают направить в боевые части военнослужащих ТЦК и СП, которые не имеют боевого опыта и соответствующих ограничений по состоянию здоровья.".