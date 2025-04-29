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Отправить военнослужащих ТЦК на фронт обещают в Генштабе, но есть нюанс

Украина 17:45   29.04.2025
Елена Нагорная
Отправить военнослужащих ТЦК на фронт обещают в Генштабе, но есть нюанс Фото: Генштаб ВСУ

В Генеральном штабе ВСУ обещают направить в боевые части военнослужащих ТЦК и СП, которые не имеют боевого опыта и соответствующих ограничений по состоянию здоровья.

При этом, уточнили в Генштабе, из всех военнослужащих ТЦК и СП 70% — имеют боевой опыт, а около половины личного состава — получили контузии и ранения. 20% персонала терцентров комплектования — гражданские, то есть сотрудники ВСУ.

В Генштабе рассказали, что проверка по комплектованию ТЦК и СП личным составом с боевым опытом проводится в соответствии с решением главнокомандующего ВСУ.

«Военнослужащие ТЦК и СП без боевого опыта и соответствующих ограничений по состоянию здоровья будут направлены на прохождение военной службы в частях, выполняющих задачи в районах ведения боевых действий. На их должности будут назначать лиц, которые получили ранения, контузии и в соответствии со своим состоянием здоровья не могут выполнять обязанности в боевых подразделениях», — говорится в публикации Генштаба.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 29 апреля 2025 в 17:45;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Генеральном штабе ВСУ обещают направить в боевые части военнослужащих ТЦК и СП, которые не имеют боевого опыта и соответствующих ограничений по состоянию здоровья.".