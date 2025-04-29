Отправить военнослужащих ТЦК на фронт обещают в Генштабе, но есть нюанс

В Генеральном штабе ВСУ обещают направить в боевые части военнослужащих ТЦК и СП, которые не имеют боевого опыта и соответствующих ограничений по состоянию здоровья.

При этом, уточнили в Генштабе, из всех военнослужащих ТЦК и СП 70% — имеют боевой опыт, а около половины личного состава — получили контузии и ранения. 20% персонала терцентров комплектования — гражданские, то есть сотрудники ВСУ.

В Генштабе рассказали, что проверка по комплектованию ТЦК и СП личным составом с боевым опытом проводится в соответствии с решением главнокомандующего ВСУ.

«Военнослужащие ТЦК и СП без боевого опыта и соответствующих ограничений по состоянию здоровья будут направлены на прохождение военной службы в частях, выполняющих задачи в районах ведения боевых действий. На их должности будут назначать лиц, которые получили ранения, контузии и в соответствии со своим состоянием здоровья не могут выполнять обязанности в боевых подразделениях», — говорится в публикации Генштаба.