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Стрельба в Харькове: неизвестный открыл огонь на остановке транспорта

Происшествия 19:28   08.05.2025
Оксана Якушко
Стрельба в Харькове: неизвестный открыл огонь на остановке транспорта

Стрельба произошла около 17:30 на остановке по Юбилейному проспекту, 68, сообщает Нацполиция.

На остановке общественного транспорта возле ТЦ «Сильпо» неизвестный мужчина среди толпы дважды выстрелил в воздух из предмета, похожего на пистолет.

Полицейские ищут свидетелей стрельбы в Салтовском районе.

В настоящее время продолжается досудебное расследование уголовного производства по статье хулиганство.

Свидетелей и очевидцев данного события просим обратиться по телефону: 095-868-42-38, 102 или в кабинет №85 Харьковского районного управления полиции №2.

Читайте также: Терехов не в Харькове. Для чего мэр уехал в Германию (видео)

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 8 мая 2025 в 19:28;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Стрельба произошла около 17:30 на остановке по Юбилейному проспекту, 68, сообщает Нацполиция.".