Стрельба в Харькове: неизвестный открыл огонь на остановке транспорта

Стрельба произошла около 17:30 на остановке по Юбилейному проспекту, 68, сообщает Нацполиция.

На остановке общественного транспорта возле ТЦ «Сильпо» неизвестный мужчина среди толпы дважды выстрелил в воздух из предмета, похожего на пистолет.

Полицейские ищут свидетелей стрельбы в Салтовском районе.

В настоящее время продолжается досудебное расследование уголовного производства по статье хулиганство.

Свидетелей и очевидцев данного события просим обратиться по телефону: 095-868-42-38, 102 или в кабинет №85 Харьковского районного управления полиции №2.