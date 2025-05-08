Стрельба в Харькове: неизвестный открыл огонь на остановке транспорта
Стрельба произошла около 17:30 на остановке по Юбилейному проспекту, 68, сообщает Нацполиция.
На остановке общественного транспорта возле ТЦ «Сильпо» неизвестный мужчина среди толпы дважды выстрелил в воздух из предмета, похожего на пистолет.
Полицейские ищут свидетелей стрельбы в Салтовском районе.
В настоящее время продолжается досудебное расследование уголовного производства по статье хулиганство.
Свидетелей и очевидцев данного события просим обратиться по телефону: 095-868-42-38, 102 или в кабинет №85 Харьковского районного управления полиции №2.
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- • Дата публикации материала: 8 мая 2025 в 19:28;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Стрельба произошла около 17:30 на остановке по Юбилейному проспекту, 68, сообщает Нацполиция.".