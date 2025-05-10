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Почему в Харькове годами нет секретаря горсовета: объяснение депутата

Политика 13:10   10.05.2025
Оксана Горун
Елена Нагорная
Почему в Харькове годами нет секретаря горсовета: объяснение депутата Фото: Василий Голосный

Более трех лет горсовет в Харькове работает без ключевого управленца — секретаря. Что мешает его выбрать, в интервью МГ «Объектив» рассказал депутат Дмитрий Булах.

«Секретарь городского совета — это важное должностное лицо, второй человек в городе. Заместители городского головы — это не вторые люди. И очень жаль, что его нет, но в отсутствии секретаря, мне кажется, политические причины. И я думаю, что в этом созыве секретаря так и не будет», — считает Булах.

Крайним секретарем Харьковского горсовета был нынешний мэр Игорь Терехов. После того как он выиграл внеочередные выборы городского головы (прошли 31 октября 2021 года), сложил с себя полномочия секретаря горсовета на 8-й сессии, 11 ноября 2021-го. И с тех пор должность остается вакантной. Сейчас исправлять это положение, по мнению депутата, не будут. Для того есть как процедурные, так и политические причины.

Смотрите также: Видеоверсия интервью с Дмитрием Булахом

«Во-первых, для того, чтобы выбрать секретаря, нужно физически провести сессию, а не онлайн. Потому что голосовать нужно тайно, бюллетенями. Это предусмотрено законами, это процедура. Но, я думаю, что это решаемо, — говорит Булах. — Мне кажется, что городской голова… Просто есть разные фракции в городском совете, нет монобольшинства, то есть большинства одной фракции. Нужно эту кандидатуру согласовывать. Ну, не согласовывать, а понимать, что ее выберут разными фракциями фактически. И мне кажется, что такого согласования на сегодня нет. И непонимание, кто мог бы стать этой объединяющей фигурой. Мне кажется, в этом причина отсутствия. И я думаю, что секретаря в этом созыве не будет».

Автор: Оксана Горун, Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 10 мая 2025 в 13:10;

  • Корреспондент Оксана Горун, Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Более трех лет горсовет в Харькове работает без ключевого управленца — секретаря. Что мешает его выбрать, в интервью МГ «Объектив» рассказал депутат Дмитрий Булах".