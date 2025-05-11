Четверо раненых, два пожара — как прошли сутки на Харьковщине

За прошедшие сутки россияне атаковали Изюмский, Купянский и Богодуховский районы, сообщили в Нацполиции.

Россияне нанесли 13 ударов авиабомбами по Купянскому району. Повреждены десятки частных и многоквартирных домов, гараже, автомобилей.

В результате обстрелов в Купянске пострадали 76-летняя женщина и 82-летний мужчина, сообщает ХОВА.

Также в результате попадания боражирующего боеприпаса на базе FPV-дрона в селе Благодатовка Кондрашевской громады травмы получили две женщины 68 ​​и 73 лет.

Россияне применяли по Харьковщине:

▪️ 13 КАБ;

▪️ 1 БпЛА типа «Ланцет»;

▪️ 1 fpv-дрон.

В течение суток с 10 по 11 мая спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС 10 раз выезжали на ликвидацию пожаров, 2 из которых связаны с вражескими обстрелами в Купянском и Богодуховском районах области, сообщает ГСЧС.

Днем россияне нанесли удар по жилому сектору Купянска.