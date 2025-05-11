Четверо раненых, два пожара — как прошли сутки на Харьковщине
За прошедшие сутки россияне атаковали Изюмский, Купянский и Богодуховский районы, сообщили в Нацполиции.
Россияне нанесли 13 ударов авиабомбами по Купянскому району. Повреждены десятки частных и многоквартирных домов, гараже, автомобилей.
В результате обстрелов в Купянске пострадали 76-летняя женщина и 82-летний мужчина, сообщает ХОВА.
Также в результате попадания боражирующего боеприпаса на базе FPV-дрона в селе Благодатовка Кондрашевской громады травмы получили две женщины 68 и 73 лет.
Россияне применяли по Харьковщине:
▪️ 13 КАБ;
▪️ 1 БпЛА типа «Ланцет»;
▪️ 1 fpv-дрон.
В течение суток с 10 по 11 мая спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС 10 раз выезжали на ликвидацию пожаров, 2 из которых связаны с вражескими обстрелами в Купянском и Богодуховском районах области, сообщает ГСЧС.
Днем россияне нанесли удар по жилому сектору Купянска.
Читайте также: Заморозки на Харьковщине опять предвидят синоптики: прогноз погоды на 11 мая
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС в Харьковской области, Нацполиция, хова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Четверо раненых, два пожара — как прошли сутки на Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 11 мая 2025 в 09:49;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки россияне атаковали Изюмский, Купянский и Богодуховский районы, сообщили в Нацполиции.".