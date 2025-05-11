Пятеро раненых – россияне били КАБами и FPV-дронами на Харьковщине

Пострадали пятеро мирных жителей в результате вражеских атак, сообщила Харьковская областная прокуратура.

11 мая россияне неоднократно били по Купянщине. С 9:55 до 10:30 враг нанес удары FPV-дронами по Купянску и селу Стецьковка. В населенных пунктах повреждены домовладения. Без пострадавших.

В 10:40 российские военные сбросили КАБ на поселок Садовод Купянского района. Повреждения получили жилой дом и хозяйственные постройки. Две мирные жительницы 54 и 56 лет получили острую реакцию на стресс.

В результате удара российского FPV-дрона в 12:30 по селу Ивашки Золочевской громады Богодуховского района ранен 54-летний мужчина. В состоянии средней тяжести его госпитализировали.

В 16:00 россияне попали дроном по автомобилю в селе Барановка. Машина повреждена, супруги — 53-летний мужчина и 54-летняя женщина — ранены.