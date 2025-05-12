Подвыпивший водитель влетел в мусорные баки в комендантский час на Харьковщине

ДТП произошло около 23:40 10 мая на одной из улиц Малиновской громады.

Водитель Kia Sorento не придерживался безопасной скорости, из-за чего не справился с управлением и въехал в контейнеры для ТБО. Мужчина не пострадал, чего не скажешь о его машине и мусорных баках, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В ходе общения с водителем правоохранители заподозрили, что тот пьян. Драгер показал 1,09 промилле. На мужчину составили админпротокол по ст. 124 и по ч. 1 ст. 130 КУоАП и отстранили его от управления.