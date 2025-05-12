Live
  • Пн 12.05.2025
  • Харьков  +7°С
  • USD 41.55
  • EUR 46.75

Подвыпивший водитель влетел в мусорные баки в комендантский час на Харьковщине

Происшествия 18:31   12.05.2025
Елена Нагорная
Подвыпивший водитель влетел в мусорные баки в комендантский час на Харьковщине

ДТП произошло около 23:40 10 мая на одной из улиц Малиновской громады.

Водитель Kia Sorento не придерживался безопасной скорости, из-за чего не справился с управлением и въехал в контейнеры для ТБО. Мужчина не пострадал, чего не скажешь о его машине и мусорных баках, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В ходе общения с водителем правоохранители заподозрили, что тот пьян. Драгер показал 1,09 промилле. На мужчину составили админпротокол по ст. 124 и по ч. 1 ст. 130 КУоАП и отстранили его от управления.

Читайте также: Пьяный и бесправный водитель гонял по Харькову и перевернулся – патрульные

Автор: Елена Нагорная
Популярно
В Харькове будут длительные отключения света 20 мая: адреса
В Харькове будут длительные отключения света 20 мая: адреса
12.05.2025, 11:24
Авто въехало в остановку под Харьковом: женщину привалило бетонной плитой 📷
Авто въехало в остановку под Харьковом: женщину привалило бетонной плитой 📷
12.05.2025, 17:37
Новости Харькова — главное за 12 мая: смертельные ДТП и пожар, «Шахеды» мимо
Новости Харькова — главное за 12 мая: смертельные ДТП и пожар, «Шахеды» мимо
12.05.2025, 17:49
В компании Aristipp назвали самые красивые города Чехии: их стоит посетить
В компании Aristipp назвали самые красивые города Чехии: их стоит посетить
12.05.2025, 19:33
В Харькове начинают отключать горячую воду: кто будет первым
В Харькове начинают отключать горячую воду: кто будет первым
17.04.2025, 09:08
13-летнюю девочку искали на Харьковщине: где была несовершеннолетняя (фото)
13-летнюю девочку искали на Харьковщине: где была несовершеннолетняя (фото)
12.05.2025, 12:10

Новости по теме:

17:37
Авто въехало в остановку под Харьковом: женщину привалило бетонной плитой 📷
16:11
Двух мужчин повезли в больницу после ДТП в Харькове (фото)
14:47
Пьяный и бесправный водитель гонял по Харькову и перевернулся – патрульные
11:32
Шла в темноте не по переходу: в Харькове насмерть сбили пенсионерку
10:41
Смертельное ДТП в Харькове: авария унесла жизни трех человек (фото)

Вы читали новость: «Подвыпивший водитель влетел в мусорные баки в комендантский час на Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 12 мая 2025 в 18:31;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ДТП произошло около 23:40 10 мая на одной из улиц Малиновской громады.".