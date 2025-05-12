Подвыпивший водитель влетел в мусорные баки в комендантский час на Харьковщине
ДТП произошло около 23:40 10 мая на одной из улиц Малиновской громады.
Водитель Kia Sorento не придерживался безопасной скорости, из-за чего не справился с управлением и въехал в контейнеры для ТБО. Мужчина не пострадал, чего не скажешь о его машине и мусорных баках, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
В ходе общения с водителем правоохранители заподозрили, что тот пьян. Драгер показал 1,09 промилле. На мужчину составили админпротокол по ст. 124 и по ч. 1 ст. 130 КУоАП и отстранили его от управления.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ДТП, новости Харькова, полиция Харьковской области;
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- • Дата публикации материала: 12 мая 2025 в 18:31;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ДТП произошло около 23:40 10 мая на одной из улиц Малиновской громады.".