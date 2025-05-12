Пьяный и бесправный водитель гонял по Харькову и перевернулся – патрульные
11 мая около 17:00 произошло ДТП на улице Косолаповской с участием автомобиля «Nissan», сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.
По данным копов, водитель не учел дорожную обстановку, не соблюдал безопасную скорость движения, в результате чего транспортное средство перевернулось.
«Во время общения патрульные обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения. По предложению пройти осмотр на состояние опьянения мужчина согласился», — добавили патрульные.
Отмечается, что Драгер показал 2,67 промилле – более чем в 13 раз выше допустимой нормы.
«Также при составлении соответствующих материалов наши инспекторы выяснили, что данный гражданин лишен права управления таким транспортным средством», — добавили правоохранители.
Патрульные отстранили водителя от управления и составили на него админпротоколы по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП), ч. 2 ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии опьянения повторно в течение года) и административное постановление по ч. 4 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления) КУоАП.
Эти материалы передадут в суд.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ДТП, новости Харькова, патрульная полиция, пьяный водитель;
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- • Дата публикации материала: 12 мая 2025 в 14:47;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "11 мая около 17:00 произошло ДТП на улице Косолаповской с участием автомобиля «Nissan», сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.".