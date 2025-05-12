Пьяный и бесправный водитель гонял по Харькову и перевернулся – патрульные

11 мая около 17:00 произошло ДТП на улице Косолаповской с участием автомобиля «Nissan», сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

По данным копов, водитель не учел дорожную обстановку, не соблюдал безопасную скорость движения, в результате чего транспортное средство перевернулось.

«Во время общения патрульные обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения. По предложению пройти осмотр на состояние опьянения мужчина согласился», — добавили патрульные.

Отмечается, что Драгер показал 2,67 промилле – более чем в 13 раз выше допустимой нормы.

«Также при составлении соответствующих материалов наши инспекторы выяснили, что данный гражданин лишен права управления таким транспортным средством», — добавили правоохранители.

Патрульные отстранили водителя от управления и составили на него админпротоколы по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП), ч. 2 ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии опьянения повторно в течение года) и административное постановление по ч. 4 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления) КУоАП.

Эти материалы передадут в суд.