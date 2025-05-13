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На пожаре в Харькове спасли 15 человек

Происшествия 07:45   13.05.2025
Оксана Горун
На пожаре в Харькове спасли 15 человек

В Харькове случился бытовой пожар в многоэтажке, сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины утром 13 мая.

«Во время тушения одного из бытовых пожаров, который произошел в жилой шестиэтажке в Индустриальном районе Харькова, пожарные спасли 15 человек. Горело подсобное помещение на четвертом этаже на площади 20 кв. м», — проинформировали спасатели.

Причину пожара еще устанавливают.

В целом за сутки в Харьковской области тушили 11 пожаров. Вызванных российскими обстрелами не фиксировали.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 13 мая 2025 в 07:45;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове случился бытовой пожар в многоэтажке, сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины утром 13 мая".