В пожаре в Харькове погибла женщиина: подробности

Пожар случился поздно вечером 11 мая на ул. Александра Лавренко в Холодногорском районе. Погибла харьковчанка 55 лет.

«В квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома горели домашние вещи на площади 3 кв. м. Во время пожара огнеборцам удалось спасти 10 жителей. В 23:18 огонь был ликвидирован», — сообщила подробности пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Причину пожара еще устанавливают.

В целом за сутки спасатели трижды выезжали тушить пожары. Один из них возник из-за российского обстрела села Садовод в Великобурлукской громаде. Там пострадали две женщины.