В пожаре в Харькове погибла женщиина: подробности
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Пожар случился поздно вечером 11 мая на ул. Александра Лавренко в Холодногорском районе. Погибла харьковчанка 55 лет.
«В квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома горели домашние вещи на площади 3 кв. м. Во время пожара огнеборцам удалось спасти 10 жителей. В 23:18 огонь был ликвидирован», — сообщила подробности пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Причину пожара еще устанавливают.
В целом за сутки спасатели трижды выезжали тушить пожары. Один из них возник из-за российского обстрела села Садовод в Великобурлукской громаде. Там пострадали две женщины.
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- • Дата публикации материала: 12 мая 2025 в 08:19;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожар случился поздно вечером 11 мая на ул. Александра Лавренко в Холодногорском районе. Погибла харьковчанка 55 лет".