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В пожаре в Харькове погибла женщиина: подробности

Происшествия 08:19   12.05.2025
Оксана Горун
В пожаре в Харькове погибла женщиина: подробности Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Пожар случился поздно вечером 11 мая на ул. Александра Лавренко в Холодногорском районе. Погибла харьковчанка 55 лет.

«В квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома горели домашние вещи на площади 3 кв. м. Во время пожара огнеборцам удалось спасти 10 жителей. В 23:18 огонь был ликвидирован», — сообщила подробности пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Причину пожара еще устанавливают.

В целом за сутки спасатели трижды выезжали тушить пожары. Один из них возник из-за российского обстрела села Садовод в Великобурлукской громаде. Там пострадали две женщины.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 12 мая 2025 в 08:19;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожар случился поздно вечером 11 мая на ул. Александра Лавренко в Холодногорском районе. Погибла харьковчанка 55 лет".