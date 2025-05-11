Россияне ударили КАБом по селу на Харьковщине, вспыхнул пожар (фото)
Россияне нанесли удар КАБом по домам села Садовод Великобурлукской громады Купянского района, сообщает ГСЧС.
В результате атаки частично разрушены два двухэтажных жилых дома, а также возник пожар на общей площади 130 м², охватив квартиры и хозяйственные постройки.
Пострадали две женщины, получившие острую реакцию на стресс.
Во время тушения пожара пожарные спасли из горящего сарая кролика.
Читайте также: Из-за провокационных действий. Харьковский ОТЦК прокомментировал избиение
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС в Харьковской области, КАБ, пожары;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Россияне ударили КАБом по селу на Харьковщине, вспыхнул пожар (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 11 мая 2025 в 18:29;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне нанесли удар КАБом по домам села Садовод Великобурлукской громады Купянского района, сообщает ГСЧС.".