Россияне ударили КАБом по селу на Харьковщине, вспыхнул пожар (фото)

Россияне нанесли удар КАБом по домам села Садовод Великобурлукской громады Купянского района, сообщает ГСЧС.

В результате атаки частично разрушены два двухэтажных жилых дома, а также возник пожар на общей площади 130 м², охватив квартиры и хозяйственные постройки.

Пострадали две женщины, получившие острую реакцию на стресс.

Во время тушения пожара пожарные спасли из горящего сарая кролика.