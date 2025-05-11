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Россияне ударили КАБом по селу на Харьковщине, вспыхнул пожар (фото)

Происшествия 18:29   11.05.2025
Оксана Якушко
Россияне ударили КАБом по селу на Харьковщине, вспыхнул пожар (фото)

Россияне нанесли удар КАБом по домам села Садовод Великобурлукской громады Купянского района, сообщает ГСЧС.

В результате атаки частично разрушены два двухэтажных жилых дома, а также возник пожар на общей площади 130 м², охватив квартиры и хозяйственные постройки.

Пострадали две женщины, получившие острую реакцию на стресс.

Во время тушения пожара пожарные спасли из горящего сарая кролика.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 11 мая 2025 в 18:29;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне нанесли удар КАБом по домам села Садовод Великобурлукской громады Купянского района, сообщает ГСЧС.".