В дважды разбитый лицей в Старом Салтове таки намерены «вбухать» 145 млн — ХАЦ

На территории лицея в поселке Старый Салтов, который был восстановлен и вновь поврежден в ночь на 6 апреля в результате атаки БпЛА, таки намерены строить укрытие, сообщает ОО «Харьковский антикоррупционный центр».

Как стало известно из системы публичных закупок «ProZorro», отдел образования, молодежи и спорта Старосалтовского поселкового совета заключил договор с ФЛП Жуков С. Е. по инженерно-консультационным услугам на строительство защитного сооружения на территории лицея на 1,29 миллиона гривен.

Эту стоимость услуг вычислили по формуле: 1,21% от общей стоимости строительства объекта (от 101,1 миллиона гривен). А Сергей Жуков, фирма которого будет консультантом, — это экс-директор департамента капитального строительства ХОГА, отмечают в ХАЦ.

«Это далеко не первый его подряд на тендерах, которые объявляют во время полномасштабной войны за бюджетные средства. За 2023-2025 годы с ним как с ФОПом различные подразделения органов местного самоуправления заключили 27 договоров на общую сумму 10,4 миллиона гривен. Это деньги за инженерно-консультационные услуги», — добавляют активисты.

Общая стоимость строительства укрытия в Старосалтовском лицее по состоянию на сейчас, по данным ХАЦ, составляет 145,2 миллиона гривен. На торги было подано одно предложение — ООО «Слобожанская строительная компания Саргон». Государственная аудиторская служба начала мониторинг этой закупки из-за выявленных признаков нарушения законодательства в сфере публичных закупок. «Саргон» — это та самая компания, которая отстраивала Старосалтовский лицей за 205 миллионов гривен.

Ранее в интервью МГ «Объектив» руководитель ОО «ХАЦ» Дмитрий Булах выразил возмущение тем, что от идеи строить укрытие на территории дважды разрушенного лицея не отказались.

«Та же школа в Старом Салтове восстановленная, снова разбомблена. Ну, очень много вопросов относительно приоритетности. Для меня это выглядит как попытка просто освоить бюджет и вывести средства. Часто. У меня много таких вопросов. Я не вижу анализа ошибок, во многом», — заявил Булах.

Он отметил, что в ходе заседания группы «Прозрачность и подотчетность» при ХОВА вопрос о строительстве укрытия лишь «взяли на контроль».

«Школа обошлась нам в 200 миллионов, их уже нет. И сейчас туда вбухают еще 150 миллионов. Это в том числе эти вопросы, что я говорю, что придет время на это отвечать. Как приоритеты выбирались. Нам нужен всем алгоритм, понятный и нам, и областной администрации, и местным советам, как выбираются эти объекты. Не пальцем в небо, а есть алгоритм, соответствие критериям. Если ты набираешь условные 75 баллов из 100, тогда целесообразно. Если не добираешь, то нецелесообразно. Просто этот алгоритм нужно сделать, презентовать и сказать: вот смотрите, друзья, по этому алгоритму это проходит, а по этому не проходит. Поэтому мы делаем там, а там не делаем», — предлагает Булах.

Напомним, Старосалтовский лицей ремонтировали в 2023-2024 годах. Он был значительно поврежден еще в 2022-м, когда россияне пытались наступать из Волчанска. Всего на ремонт лицея потратили около 205 миллионов гривен. В августе 2023 года департамент капитального строительства ХОВА заключил договор на 185,9 миллиона гривен с ООО «Слобожанская строительная компания „Саргон“ по капитальному ремонту учебного заведения. А 16 декабря 2024 года, уже после майского контрнаступления войск РФ, был заключен дополнительный договор еще на 17,6 миллиона гривен. Также были потрачены средства на проектные работы, технический и авторский надзор.

В ходе ремонта лицея был предусмотрен и ремонт подвала, но это не полноценное укрытие, где могли бы во время войны учиться дети. И в 2023 году было заказано изготовление проекта на новое строительство защитного сооружения гражданской защиты на территории лицея. Его за 1,9 миллиона гривен должно было выполнить ЧП «Паллада».

В ночь на 6 апреля 2025 года россияне атаковали восстановленный лицей пятью ударными беспилотниками. Были повреждены здания. Кроме того, горело временное сооружение для выдачи гуманитарной помощи на территории образовательного учреждения. Однако начальник ХОВА Олег Синегубов в утренней сводке не сообщил об этом, лишь указав, что «в результате обстрела БпЛА типа „Шахед“ горела палатка со строительными материалами и мебелью на площади 450 квадратных метров, которая находилась на территории двора учебного заведения».